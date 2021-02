Spoiler-Video: Heidi Klum macht bei GNTM alles kaputt!

18.02.2021 19:30 Uhr

In der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ist alles anders. Keine Reisen, keine Küsschen von Heidi Klum und ganz viel Abstand zu den Gästen. Coole Outfits bekommt Heidi dennoch geschenkt.

Letzte Woche war SIE die Designerin der Catwalk-Outfits der Meeedchen: Marina Hoermanseder. Für „Germany’s Next Topmodel“ stellte die Österreicherin einige ihrer Kreationen zur Verfügung, die die Kandidatinnen auf dem Laufsteg tragen durften. Auch Heidi durfte sich etwas ausleihen. Das hielt jedoch nicht lange…

Hose gerissen!

Die Lederhose, die mit Gürteleinsätzen an den Beinen hielt, riss nämlich überraschend und grundlos während des Shootings. Heidi, die irritiert und etwas verschämt wirkte, überspielte das textile Drama dann aber mit Witzen; sie würde die Hose einfach klauen. Aber kaputt ist kaputt, und das nach einem einzigen Mal tragen…

Stiefel zerschnitten

In der Vorbereitung auf Folge drei geht das nächste Kleidungsstück bei Heidi kaputt – aber diesmal mit voller Absicht! In einem schicken Ensemble von Moschino möchte Heidi die Bühne rocken. Doch leider sind ihre Unterschenkel kräftiger, als die Overknee-Boots erlauben. Also muss der Assistent prompt die teuren Stiefel zerschneiden, damit Heidi ihre Waden reinquetschen kann.

Den Grund für das Stiefel-Gate meint Heidi zu kennen: „Ich hab zu viele Leberwurstbrötchen gegessen.“ Während die Assistenten sich abrackern, Heidi in die Stiefel zu quetschen und eine andere Assistenten Heidi kurz nachschminkt, sagt diese nur geschwächt ins Mikro: „Es ist nicht einfach, Heidi Klum zu sein, Leute.“ Na immerhin, Humor hat sie ja…

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx. Einen ersten Einblick in die dritte Folge bekommt ihr im folgenden Video. (AKo)