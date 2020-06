Spongebob Schwammkopf ist jetzt offiziell schwul

SpongeBob Schwammkopf ist nach einer Ankündigung von Nickelodeon nunmehr offiziell Teil der LGBTQ+ Community.

Der offizielle Twitter-Account des Senders veröffentlichte einen Tweet zur Feier des Pride Month mit dem Text: „Celebrating Pride with the LGBTQ + Community und ihre Verbündeten – diesen Monat und jeden Monat“.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ? ?

(?: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020