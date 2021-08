Sportfreunde Stiller sprechen sich fürs Impfen aus

Peter Brugger von Sportfreunde Stiller auf der Bühne (mia/spot)

25.08.2021 17:24 Uhr

Seit der Pandemie ist es ziemlich ruhig geworden um die Münchener Band Sportfreunde Stiller. Nun haben sich die Jungs in den sozialen Medien für das Impfen ausgesprochen - allerdings haben sie auch Verständnis für Bedenken.

Die Sportfreunde Stiller haben sich auf Instagram für die Corona-Impfung ausgesprochen. Demnach träumen sie davon, sich wieder „ins Getümmel zu werfen wie es vor der Pandemie möglich war“, wie es in dem Text heißt. Die Impfung gegen Covid sei die einzige Möglichkeit, dies wieder vollumfänglich möglich zu machen.

Gleichzeitig betont die Band, das Impfen etwas sehr Privates sei und sie alle Bedenken respektieren würden. Trotzdem werben sie dafür, sich mit dem Thema zu beschäftigen und aufklären zu lassen. „Wir sind überzeugt, dass die Impfstoffe trotz Rekordzulassungszeit gut geprüft sind.“

„Arm in Arm mitten in der Crowd“

Alle in der Band hätten sich impfen lassen, heißt es weiter. „Wir können uns selbst und uns gegenseitig dadurch schützen und nebenbei noch unter anderem die Kultur retten und wiederbeleben.“ Zum Schluss des Textes gibt die Münchener Band einen hoffnungsvollen Ausblick auf bessere Zeiten: „Damit wir wieder ausgelassene Abende in schwitzigen Clubs und verstrahlte Wochenenden auf Festivals genießen können. Arm in Arm mitten in der Crowd.“

Um die Sportfreunde war es während der Pandemie vergleichsweise still geworden. Ende letzten Jahres hatte der Schlagzeuger der Band, Florian Weber, angekündigt, dass an neuer Musik gearbeitet werde. Das letzte Album „Sturm & Stille“ erschien 2016.