„Sports Illustrated Swimsuit“ holt gleich drei Beautys auf das Cover

"Ein Traum. Drei Frauen. Vier Cover.": Die berühmte Bademodenausgabe der "Sports Illustrated" feiert mit Kate Bock, Jasmine Sanders und Olivia Culpo eine Premiere.

Das Cover der diesjährigen Bademodenausgabe der „Sports Illustrated“ trumpft mit echter Frauenpower auf. Gleich drei Schönheiten wurden zum Shooting auf Bali eingeladen: Kanadierin Kate Bock (27), die Deutsch-Amerikanerin Jasmine Sanders (29) und US-Amerikanerin Olivia Culpo (28, „I Feel Pretty“). Letztere hat sich nicht nur als einstige Miss USA und Miss Universe einen Namen gemacht, sondern tritt mittlerweile auch vermehrt als Schauspielerin in Erscheinung.

Abgelichtet wurden die drei Frauen im November vergangenen Jahres von Fotograf Yu Tsai. Was die Beautys ausmacht? Sie seien „von Natur aus einzigartig“, sagt MJ Day, Chefredakteurin der „Sports Illustrated Swimsuit“. Dennoch würde zwischen den Damen eine gewisse Verbundenheit herrschen, „in Bezug auf ihre Ambitionen, Ziele und das, wofür sie stehen“.

Zeitschrift feiert eine Premiere

Dass die berühmte Bademoden-Zeitschrift mehrere Models auf einmal das Cover zieren lässt, ist nicht neu. 2014, zum 50. Jubiläum der „Sports Illustrated Swimsuit“, posierten Chrissy Teigen (34), Nina Agdal (28) und Lily Aldridge (34) gemeinsam in glasklarem Wasser. Dennoch stellt das diesjährige Heft eine Besonderheit dar. Denn jedes der drei Models hat neben dem Gruppen-Cover auch noch ein eigenes spendiert bekommen. „Das ist eine Premiere für die Marke“, heißt es auf der offiziellen Webseite der Zeitschrift. „Ein Traum. Drei Frauen. Vier Cover.“

Models feiern wahr gewordenen Traum

Dass mit dem Cover-Shooting für sie wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen ist, bestätigte Bock auf ihrer Instagram-Seite. Sie wurde 2013 von der Zeitschrift als „Rookie of the Year“ (dt.: Neuzugang) vorgestellt und hat es mittlerweile ganz nach oben geschafft. Sichtlich glücklich tanzt sie mit dem neuen Heft in der Hand durch ihr Wohnzimmer.

Quelle: instagram.com

Sanders und Culpo zeigen sich gleichermaßen dankbar, erfreut und stolz. Letztere schrieb bei Instagram zu ihrem Einzel-Cover: „Ich bin wirklich sprachlos und es fühlt sich immer noch nicht real an. Ich bin so dankbar für jede Erfahrung, die ich mit meiner ‚Sports Illustrated Swimsuit‘-Familie machen durfte. Es war mir eine Ehre, von so vielen erstaunlichen und starken Frauen umgeben zu sein.“ Sanders veröffentlichte unterdessen das finale Gruppen-Cover der drei Schönheiten.

Quelle: instagram.com

(cos/spot)