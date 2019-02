Sportskanone Brie Larson schiebt einen Jeep!

Mittwoch, 13. Februar 2019 12:11 Uhr

Brie Larson beweist ihre Fitness, indem sie einen Jeep anschiebt. Die 29-jährige Schauspielerin ist für ihre unglaublichen Fitnessstudio-Einheiten bekannt, die sie in Vorbereitung auf ihre Rolle als Marvel-Superheldin in ‚Captain Marvel‘ absolvierte.

Nun bewies der US-Star seine Stärke erneut, indem er einen kompletten Jeep nur mit seiner eigenen Kraft von der Stelle bewegte. Unter ein Video, das Larson am Dienstag (12. Februar) auf Instagram postete, schrieb sie: „Ein Trainings-Highlight – einen @risemovement fast 2,2 Tonnen schweren Jeep (mit einem vollen Tank und zur Sicherheit Alyssa hinter dem Steuer) 60 Sekunden lang schieben. In ‚Captain Marvel‚ @nikeMetcons! Es ist ein starker Vibe, aber ich mag es.“ Die blonde Schönheit hatte früher einmal zugegeben, nie „sportlich“ gewesen zu sein, nach neun Monaten intensiven Trainings für den Film allerdings „richtig zugelegt“ zu haben.

„Ich war überhaupt nicht athletisch“

Gegenüber Talkmasterin Ellen DeGeneres sagte sie in deren Show: „Sportlich zu sein ist ein neues Ding für mich. Ich war überhaupt nicht athletisch. Ich war so eine ‚Kannst du mir das Wasser aufmachen?‘-Person und dann, so vor einem Jahr, legte ich wirklich zu. Ich trainierte neun Monate lang und dann konnte ich verrückte Dinge machen. Ich konnte am Ende 100 Kilo stemmen… Der sich wiederholende Witz [ihres Trainers Jason Walsh] war, weil Captain Marvel Planeten bewegen kann, sagte ich so, ‚Ich will einfach in der Lage sein, dein Auto anzuschieben. Wenn ich deinen Jeep anschieben kann, dann fühle ich mich bereit.'“ Dann muss Miss Larson nun ja mehr als bereit sein!