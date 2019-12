Sportskanone Liam Hemsworth zeigt seine Muckis

Der australische Hollywood-Export und Ex von Gesangstalent Miley Cyrus, Liam Hemsworth postet zwar keine Bildchen mit den Lieben unterm Weihnachtsbaum, zeigt sich aber dennoch von seiner schönsten Seite.

Der 29-jährige Schauspieler zeigte sich auf seinem Instagram -Account am Weihnachtstag in einem dünnen Trägershirt und zeigte dabei frech grinsend seine frisch aufgepumpten Bizeps. „Gesichert und aufgepumpt. Feiern Sie mit!“, schrieb er zu seinem leichten paramilitärischen Look.

Quelle: instagram.com

Neue Freundin?

Liam ist derzeit mit dem Rest seiner Familie in Australien, um die Feiertage zu begehen. Zuletzt hieß es, dass er seine Scheidung von Ex-Frau Miley Cyrus nach ihrer Trennung im Sommer nun hinter sich habe. Inzwischen soll der Frauenschwarm ja mit dem 21-Jährigen Model Gabriella Brooks eine neue Freundin haben. Das Paar wurde jedenfalls letzte Woche in Australien gesichtet.

Quelle: instagram.com

Die 21-Jährige stammt ebenfalls aus Down Under, hat antike Geschichte und Archäologie studiert und arbeitet auch als Model. So kam es beispielsweise zu Kampagnen für Topshop und Calvin Klein.