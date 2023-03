Stimmen die Anschuldigungen? Spuck-Vorfall mit Harry Styles: Chris Pine äußert sich zu den Gerüchten

Chris Pine - All The Old Knives screening March 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2023, 08:00 Uhr

Chris Pine besteht darauf, dass Harry Styles sich wahrscheinlich zu ihm beugte, um ihm einen Witz zu erzählen, als der Sänger beschuldigt wurde, ihn bei den Filmfestspielen von Venedig angespuckt zu haben.

Der 42-jährige Schauspieler spielte neben Ex-One Direction-Mitglied Harry (29) in Olivia Wildes „Worry Darling“ mit und zusammen waren die Darsteller im September zusammen bei einer Vorführung.

„Er hat mich nicht angespuckt“

Von dieser Veranstaltung wurde dann Filmmaterial viral, in dem es so aussieht, als würde Harry Chris einfach anspucken. Chris hat jetzt in der neuen Ausgabe des „Esquire“-Magazins über den „Spitgate“-Vorfall gesprochen.

„Ich war im Flugzeug mit meinem Publizisten, der sagt, dass ich wie Rachel von Friends aussehe (mit meiner aktuellen Frisur) – wir fliegen von Venedig zurück. Und ich schlafe und habe eine tolle Zeit im Flugzeug. Ich liebe Flugzeuge. Und sie weckt mich auf, ganz aufgeregt. Sie sagt: „Wir müssen eine Botschaft darüber formulieren, was in Venedig passiert ist.“ Und ich dachte: ‚Worüber?‘ ‚Über Harry, der dich anspuckt.‘ Ich hatte keine Ahnung, was passiert ist. Sie zeigte mir das Ding. Es sieht tatsächlich so aus, als würde Harry mich anspucken. Er hat mich nicht angespuckt.“

Harry wollte ihm einen Witz erzählen

Chris fügte hinzu, dass er sich an den Moment erinnern könnte, als Harry ihm einen Witz erzählte: „Er hat sich nach unten gebeugt und ich denke, er sagte: ‚Es sind nur Worte, nicht wahr?‘ Weil wir diesen kleinen Witz hatten, weil wir alle Jetlag hatten, wir alle versuchen, diese Fragen zu beantworten, und manchmal, wenn du diese Pressesachen machst, wird dein Gehirn völlig verwirrt. Du fängst an, Kauderwelsch zu sprechen und wir hatten diesen Witz: ‚Es sind nur Worte, Mann.‘“