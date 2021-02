Square-Toe-Ballerinas erobern die Fashionwelt

26.02.2021 10:12 Uhr

Ballerinas sind öde? Nicht so diese Modelle: Im Frühjahr setzt die Modewelt auf extravagante Square-Toe-Flats.

Was sich im Sommer vergangenen Jahres bereits abgezeichnet hat, scheint auch im Frühjahr 2021 nicht aus der Mode zu kommen. Im Gegenteil: Schuhe mit eckiger Formgebung, sogenannte Square-Toe-Modelle, sind der Renner schlechthin. Wurden sie in der vergangenen Saison vor allem mit Absatz getragen, halten nun flache Ausführungen Einzug in die Schuhschränke vieler Fashionistas.

Square-Toe-Ballerinas zaubern durch ihre eckige Form womöglich nicht den schönsten oder gar schlankesten Fuß, für einen Hingucker sorgen sie aber allemal. Angesagt sind vor allem Modelle, die neben der eckigen Front auch eine Spange auf dem Spann besitzen. Diese verleiht dem Trendschuh des Frühlings ein wenig mehr Finesse und sorgt zusätzlich für einen guten Halt am Fuß.