„Squid Game"-Macher mit Details zur Fortsetzung: „Zurück in die Hölle"

Lee Jung-jae verkörpert auch in der zweiten Staffel von "Squid Game" den Spieler mit der Nummer 456. (lau/spot)

SpotOn News | 05.11.2024, 17:00 Uhr

Schon in weniger als zwei Monaten kehrt der Welterfolg "Squid Game" zu Netflix zurück. Was die Zuschauer erwartet, haben Serienmacher und Hauptdarsteller jetzt mit drastischen Worten geschildert.

Am 26. Dezember dieses Jahres geht die erfolgreichste Serie der bisherigen Netflix-Geschichte weiter. Nach langer Wartezeit erscheint an diesem Datum die zweite Staffel von "Squid Game". Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk (53) und Hauptdarsteller Lee Jung-jae (51) haben gegenüber dem "Hollywood Reporter" nun Details zu den neuen Episoden verraten. So sagte der Emmy-prämierte Hauptdarsteller, dass sich für ihn die Rückkehr ans Set angefühlt habe, "als würde ich in die Hölle zurückgezogen werden".

"Squid Game"-Hauptfigur ist "einfach zerbrochen"

Denn Lee verkörpert im Netflix-Erfolg aus Südkorea bekanntermaßen Spieler 456, der lebendig aus den mörderischen Spielen von Staffel eins hervorging. Beim Dreh zur zweiten Staffel seien ihm dann all die anderen Kollegen und die von ihnen verkörperten Charaktere eingefallen, die "am Set gestorben waren". Deshalb fühlte er sich nach eigener Aussage in eine Art Hölle zurückversetzt.

Serienmacher Hwang, der für seine Schöpfung ebenfalls mit einem Emmy ausgezeichnet wurde, spricht indes davon, dass Spieler 456 durch seine vorherige Zeit im Spiel während der ersten Staffel "einfach zerbrochen" sei. "Gi-hun hat zu viele Dinge erlebt, zu viele Tode gesehen, als dass er zu dem Zustand zurückkehren könnte, in dem er vorher war, egal wie sehr er sich bemüht", so Hwang.

In den neuen Episoden kehre Spieler 456 nun in die mörderischen Herausforderungen zurück, "um dem Spiel ein Ende zu setzen", verriet der Serienmacher noch. Nach der zweiten "Squid Game"-Staffel müssen sich Fans und Zuschauer dieses Mal nicht jahrelang gedulden, bis es weitergeht. Season drei soll bereits 2025 auf Netflix erscheinen und die Erfolgsserie zu einem Abschluss bringen.