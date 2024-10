"Beischläfer", von Schirach, ... Staffelstart „Die Kanzlei“: Das sind die beliebtesten Anwaltsserien

SpotOn News | 22.10.2024, 12:04 Uhr

"Die Kanzlei" startet am heutigen Dienstag in eine neue Staffel. Die Serie punktet mit einer charmanten Besetzung, spannenden Fällen und einem Hauch Humor. Andere Formate des Genres setzen dagegen voll auf Humor oder auf wahre Geschichten. Das sind die besten deutschen Anwaltsserien.

Internationale Anwaltsserien wie "Better Call Saul" (2015-2022), "How to Get Away with Murder" (2014-2020), "Suits" (2011-2019), "Good Wife" (2009-2016), "Boston Legal" (2004-2008), "Ally McBeal" (1997-2002), "Law & Order" (1990-2010, seit 2022) oder "Perry Mason" (1957-1993) erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit bei den Fans und räumen regelmäßig bei den Golden-Globe- und Emmy-Preisverleihungen ab.

Doch das Genre Anwaltsserie funktioniert auch, wenn es in Deutschland produziert wird, wie diese erfolgreichen und beliebten Formate demonstrieren:

"Der Dicke" / "Die Kanzlei"

Die Anwaltsserie "Die Kanzlei" (seit 2015) startet am heutigen Dienstag (22. Oktober) um 20:15 Uhr im Ersten mit 13 neuen Folgen in die sechste Staffel. Die Produktion ist aus der Anwaltsserie "Der Dicke" (2005-2012) hervorgegangen. Nach dem Tod von Hauptdarsteller Dieter Pfaff (1947-2013) übernahmen Schauspielerin Sabine Postel (70), die bereits seit 2009 mitspielte, und Herbert Knaup (68) die Hauptrollen.

"Liebling Kreuzberg" / "Kanzlei Liebling Kreuzberg"

Ende September 2024 gab es mit "Kanzlei Liebling Kreuzberg" (Das Erste) eine Spielfilm-Fortsetzung zur Berliner Kultserie "Liebling Kreuzberg" (1986-1998). Die beiden Hauptfiguren im Spielfilm haben eine persönliche Verbindung – Enkelin und Nachfolgerin – zu dem unkonventionellen und idealistischen Anwalt und Notar Robert Liebling, der 13 Jahre lang von dem beliebten Schauspieler Manfred Krug (1937-2016) verkörpert wurde. Für die Serie gab es insgesamt dreimal einen Grimme-Preis.

"Dannie Lowinski"

Die titelgebende Kölner Rechtsanwältin "Dannie Lowinski" (2010-2014, Sat.1) eröffnet nach der Friseurausbildung, dem Abendschul-Abitur und dem erfolgreichen zweiten Staatsexamen in Jura eine Beratungsstelle in einer Einkaufspassage der Stadt. Mit Durchsetzungsvermögen, Improvisationstalent und Glück vertritt Lowinski die Anliegen der kleinen Leute. Die Serie wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mehrfach mit dem Deutschen Comedypreis.

"Der Beischläfer"

In der unterhaltsamen Comedy-Anwaltsserie "Der Beischläfer" (2020-2021, Amazon Prime Video) mischt Markus Stoll (45) alias Kabarettist Harry G als unfreiwilliger Schöffe Charlie Menzinger das Amtsgericht in München auf. Immer an seiner Seite: Richterin Dr. Julia Kellermann (Lisa Bitter, 40), der er ursprünglich widerwillig zugeteilt wurde. Ob es eine Fortsetzung geben wird, ist nicht bekannt.

"Verbrechen", "Schuld", "Glauben" etc.

Diverse Romane, Kurzgeschichten und Theaterstücke des Münchner Schriftstellers und Juristen Ferdinand von Schirach (60) sind erfolgreich verfilmt worden. Unter anderem entstanden daraus die teils preisgekrönten und immer viel diskutierten ZDF-Anwaltsserien "Verbrechen" (2013), "Schuld" (2015-2019) und "Glauben" (2021).

"Legal Affairs"

Lavinia Wilson (44) spielt in "Legal Affairs" (2021, Das Erste) die erfolgreiche und gnadenlose Staranwältin Leo Roth, die sich im Laufe der Serie in ein bedrohliches Dickicht aus politischen und privaten Intrigen verstrickt. Ihre Fälle behandeln aktuelle Themen wie die Macht von Boulevardmedien, Shitstorms, Rassismus oder Korruption. Ob es eine Fortsetzung geben wird, ist nicht bekannt.

"Die Heiland: Wir sind Anwalt"

In die "Heiland – Wir sind Anwalt" (seit 2018, Das Erste) kümmert sich eine blinde Anwältin um ihre Mandantinnen und Mandanten. Das Besondere an dieser Anwaltsserie: Die blinde Rechtsanwältin ist von der wahren Geschichte der Berliner Strafverteidigerin Pamela Pabst (geb. 1978) inspiriert. Überschattet wurde die Serie vom tragischen Tod der ersten Hauptdarstellerin Lisa Martinek (1972-2019). Mit Christina Athenstädt (45) in der Hauptrolle wird die Serie seit 2020 fortgesetzt.

"Ein Fall für zwei"

Im Mai 2014 startete die erste Staffel der neuen Ausgabe der beliebten Krimiserie "Ein Fall für zwei" im ZDF. Die beiden Hauptdarsteller sind seither Wanja Mues (50) als Privatdetektiv Leo Oswald und Antoine Monot (49) als Rechtsanwalt Benjamin Hornberg. Es ist die Neuauflage der gleichnamigen Fernsehserie, die von 1981 bis 2013 unter anderem mit Claus Theo Gärtner (81) als Privatdetektiv Josef Matula produziert wurde.

"Mandat für Mai"

Vielversprechend begann auch die Anwaltsserie "Mandat für Mai", deren erste Staffel im März 2024 im ZDF ausgestrahlt wurde. Aus privaten Gründen verschlug es darin die Berliner Juristin Maria "Mai" Gardner (Julia Hartmann, 39) ins Vogtland. Ob und wie es mit der Serie weitergeht, ist noch nicht bekannt.