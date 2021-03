Stalker drohte Model Kendall Jenner zu töten

Kendall Jenner auf dem Laufsteg (wue/spot)

30.03.2021 18:57 Uhr

Ein Gericht hat laut Medienberichten eine einstweilige Verfügung gegen einen 24-jährigen Mann erlassen, der Kendall Jenner töten wollte.

Ein mutmaßlicher Stalker hat offenbar geplant, erst das US-Model Kendall Jenner (25, „Keeping Up With The Kardashians“) zu erschießen und danach sich selbst. Dies geht aus einem Bericht des US-Promi-Portals „TMZ“ hervor, das sich auf vorliegende Gerichtsunterlagen beruft. Ein Richter habe am 29. März gegen den 24-Jährigen eine einstweilige Verfügung erlassen, die es dem Mann verbietet, sich Jenner mehr als rund 90 Meter zu nähern. Auch zuvor hatte die 25-Jährige schon vermehrt mit Übergriffen durch Stalker zu kämpfen.

In den Unterlagen sei vermerkt, dass ein Detective der Polizei von Los Angeles Jenner über den angeblichen Plan des Mannes in der vorangegangenen Woche informiert habe. Die Behörden hätten dem Model erklärt, dass der 24-Jährige sich gerade in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses aufhalte, aber bald entlassen werden könnte. Jenner soll angeblich fürchten, dass der Mann dann erneut versuchen könnte, sie ausfindig zu machen. Das Model habe ein großes Team an bewaffnetem Security-Personal, das es in ihrem Zuhause beschützen soll.

Weiterer Vorfall am Sonntag

Das Portal berichtet zudem, dass es Sonntagnacht gegen 02:00 Uhr morgens zu einem weiteren Vorfall gekommen sein soll. Demnach habe ein 27-jähriger Mann sich Zutritt zum Anwesen Jenners verschafft und sich unter anderem entblößt, um nackt im dortigen Pool zu schwimmen. Dies habe eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Polizei erklärt. Der mutmaßliche Stalker soll vom Sicherheitspersonal ergriffen und festgehalten worden sein, bis die Beamten eintrafen, um ihn festzunehmen. Die 25-Jährige soll zu diesem Zeitpunkt angeblich zu Hause gewesen sein, der Mann sei jedoch nicht auf sie getroffen. Er sei mittlerweile wieder auf freiem Fuß.