Auf ihrem Lieblingspony Emma Stallmeister verrät: So war Queen Elizabeths letzter Ausritt

Queen Elizabeth und ihr Stallmeister Terry Pendry ritten stets zusammen aus, hier im Oktober 2008 in Windsor. (eyn/spot)

SpotOn News | 07.09.2024, 12:54 Uhr

Queen Elizabeth II. hatte Zeit ihres Lebens eine große Leidenschaft für Pferde. Rund acht Wochen vor ihrem Tod im September 2022 ritt sie ein letztes Mal aus, berichtet nun ihr langjähriger Stallmeister.

Queen Elizabeth II. (1926-2022) ging bis kurz vor ihrem Tod ihrer großen Leidenschaft nach: dem Reiten. Das erzählt ihr einstiger Stallmeister Terry Pendry (74) jetzt im Podcast "Rosebud With Gyles Brandreth". Demnach stieg die britische Monarchin am 18. Juli 2022, rund acht Wochen vor ihrem Tod am 8. September 2022, ein letztes Mal auf ihr Lieblingspony Emma.

Pendry, der sich bis zum Tod der Queen 28 Jahre lang um die mehr als 100 Pferde des königlichen Stalls kümmerte und zu ihren engsten Vertrauten gehörte, beschreibt sie als "leicht, gebrechlich und klein". Die 96-Jährige sei mit einer Tüte Karotten für ihr Pferd in den Stall gekommen. Um auf Emma zu steigen, habe sie einen Reitschemel benötigt. "Als sie älter wurde, musste ich einmal im Jahr eine weitere Stufe anbringen. Sie konnte auf Emma steigen, aber ich habe sie immer heruntergehoben", so Pendry.

Pendry lief beim letzten Ausritt neben der Queen

Da Elizabeth so schwach gewirkt habe, sei er bei ihrem letzten Ausritt nicht wie sonst neben ihr geritten, sondern habe sie zu Fuß begleitet. "Sie sagte: 'Das ist mir nicht mehr passiert, seit ich eine Prinzessin war'. Ich fragte: 'Was?' Sie sagte: 'Jemand, der so neben mir herläuft'", erzählt der Stallmeister. Er habe daraufhin angeboten, sich zurückzuziehen, was die Queen aber abgelehnt habe: "Nein, nein, gehen Sie ruhig weiter nebenher."

Terry Pendry habe dann noch ein Foto von der Queen auf ihrem Pony geschossen, das sie in ein Album eingeklebt habe. "Ihr Pony ist 26, Sie sind 96, das muss ein Rekord sein", habe er der verwunderten Königin erklärt. Später habe sie ihn scherzhaft für diese Aussage getadelt. "Sie sagte: 'Sie haben mein Alter gesagt' – und dann brach sie in schallendes Gelächter aus. So war sie. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Ich ahnte schon, dass ich sie wahrscheinlich zum letzten Mal sehen würde."

Pendry und Emma sind weiter ein Team

Einen Tag später sei die Queen dann erneut in den Stall gekommen und habe sich vor der Reise nach Schloss Balmoral in Schottland, wo sie schließlich verstarb, von ihrem Pferd verabschiedet. Terry Pendry habe "der Königin versprochen, dass ich mich um Emmas Beerdigung kümmern werde". Die Asche solle zwischen zwei ihrer früheren Lieblingspferde verstreut werden.

Bei der Beisetzung von Queen Elizabeth sorgten Pendry und Emma für einen bewegenden Moment: Der Stallmeister stand mit dem Pferd während der Trauerprozession in einem Meer aus Blumen am Long Walk in Windsor, als der Sarg mit der Verstorbenen vorbeifuhr. Die Bilder dieser Szene gingen um die Welt.