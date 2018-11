Stan Lee: So sollte sein letzter Superheld heißen!

Mittwoch, 14. November 2018 14:06 Uhr

Stan Lee hat seiner Tochter zufolge bis zuletzt an einem neuen Superhelden namens „Dirt Man“ gearbeitet.

Die verstorbene Comic-Ikone Stan Lee und seine Tochter, J.C. Lee, haben bis zum Tod des 95-Jährigen an einem neuen Superhelden gearbeitet – und das Projekt soll fortgesetzt werden. In der Online-Show „TMZ Live“ sprach J.C. über das Erbe ihres Vaters und enthüllte, dass die neue Figur den Namen „Dirt Man“ tragen soll. Zwar habe sie den Helden erdacht, aber ihre Vater habe sie bei der Ausarbeitung unterstützt, und zwar bis zum letzten Wochenende – Lee verstarb am darauffolgenden Montag.

Zu den Superkräften und dem Hintergrund von „Dirt Man“ sagte J.C. Lee nur, dass sie „sehr interessant“ seien. Weiterhin erzählte sie, dass sie sehr berührt sei von der Liebe der Fans zu ihrem Vater, und dass sie einen konkreten Plan verfolge, um das Erbe Lees zu bewahren und fortzuführen. (CI)