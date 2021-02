Star-DJ Felix Jaehn über seinen Freund: „Das beflügelt mich total“

24.02.2021 22:45 Uhr

Vor etwa vier Wochen heizte Felix Jaehn die Gerüchte über einen Freund mit einem innigen Instagram-Selfie an. Nun bestätigte der beliebte Produzent die Liason.

Im Februar 2018 überraschte der Musiker mit seinem Outing. Dem „Zeit“-Magazin offenbarte er damals: „Mal war ich eher an Mädchen interessiert, mal eher an Jungs“. Im exklusiven Interview mit Radio Energy bestätigt Felix Jaehn nun erstmals eine feste Beziehung – mit einem Mann.

Im Sommer fing es behutsam an

Der Musiker gegenüber dem Sender: „Ich habe auch einen Freund, das ist glaube ich News für euch, ich bin seit relativ Kurzem in einer Beziehung und das beflügelt mich natürlich auch total.“ Weiter erklärte er: „Angefangen zu daten haben wir uns im Sommer letzten Jahres und dann ging es so ein bißchen hin und her. Dann so seit Herbst, Winter ein bißchen ernster.“

Tinder-App gelöscht

Über das in seiner Insta-Story gepostete Selfie von Mitte Januar verriet der gebürtige Hamburger: „Wir machen eigentlich gar nicht so viele Fotos, weil wir einfach keinen Bock drauf haben uns selbst zu sehen und zu inszenieren, aber in dem Moment hatte ich tatsächlich einfach mal Bock, das Glück mit der Welt zu teilen, habe aber natürlich aus Privatsphäre-Gründen das so gecroppt, dass man ihn nicht erkennt und so weiter. Aber ja, hatte Bock, die News mal rauszuhauen.“

Auf Radio ENERGY Nachfrage, ob er noch bei Tinder sei, sagte Felix, der übrigens noch zwei Brüder hat: „Ich habe die App jetzt natürlich wieder gelöscht, weil ich keine Notwendigkeit mehr habe.“

Das ganze Interview ist am Donnerstagfrüh (25. Februar) bei Energy in der Show „Energy am Morgen“ zu hören. (PV)