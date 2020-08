Star-Komponist Andrew Lloyd Webber nimmt an Impfstoff-Test teil

14.08.2020 20:01 Uhr

Der britische Komponist Andrew Lloyd Webber hat an einem Corona-Impfstoff-Test der Oxford University teilgenommen - alles aus Liebe zur Bühne.

Der britische Star-Komponist Andrew Lloyd Webber (72), der vor allem für Musicals wie „Cats“ oder „Evita“ bekannt ist, möchte alles tun, um die Bühnen der Welt zu retten. „Habe gerade den Oxford-Covid-19-Impfstoff-Test absolviert“, schreibt Webber bei Twitter. Dazu postete er ein Bild, das ihn mit Mundschutz zeigt. Offenbar entstand die Aufnahme kurz bevor er eine Spritze bekam. Der Komponist erklärt: „Ich würde alles tun, um große und kleine Theater wieder aufzubekommen, sowie Schauspieler und Musiker zurück an die Arbeit.“

An der britischen Oxford Universität wird seit mehreren Monaten an einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht. Die ersten Probanden wurden bereits im April geimpft. Ursula von der Leyen (61), Präsidentin der Europäischen Kommission, hat am 14. August angekündigt, dass die EU-Kommission bis zu 400 Millionen Dosen eines künftigen Impfstoffs von dem an dem Projekt beteiligten Pharmakonzern AstraZeneca kaufen wolle. Eine erste entsprechende Vereinbarung sei getroffen worden.

Just completed the Oxford Covid-19 vaccine trial. I’ll do anything to get theatres large and small open again and actors and musicians back to work. – ALW #SaveOurStages @nivassoc pic.twitter.com/pIcYZJPLps

— Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) August 13, 2020