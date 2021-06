Star-Produzent Mark Ronson jetzt mit Tochter von Meryl Streep verlobt

Star-Produzent Mark Ronson jetzt mit Tochter von Meryl Streep verlobt

09.06.2021 08:28 Uhr

Der britische Starproduzent Mark Ronson und Schauspielerin Grace Gummer sind verlobt.

Obwohl der Musikproduzent und Grace Gummer, die Tochter von Hollywood-Legende Meryl Streep, erst seit mehreren Monaten zusammen sind, haben sie nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt.

Mark Ronson bestätigt Verlobung

Nachdem die Schauspielerin letzten Monat mit einem auffälligen Diamantring am Finger gesichtet wurde, bestätigt der DJ nun ihre Verlobung. „Ich habe mich letztes Wochenende verlobt“, plauderte Mark Ronson im Gespräch mit Kevin Parker auf seinem ‚Fader Uncovered‘-Podcast aus. Erstmals zusammen gesichtet wurden die Turteltauben im September letzten Jahres, als sie in New York zum Dinner-Date ausgingen. Im März berichteten dann mehrere Medien, dass die Stars zusammen seien.

Beide waren schon verheiratet

„Die Einschränkungen durch den Lockdown haben die Dinge schwerer gemacht, vor allem wenn er zurück in Großbritannien ist. Aber sie sehen, wie es läuft. Mark ist ein sehr privater Mensch, weshalb er keine Aufmerksamkeit auf die ganze Beziehung gelenkt hat“, verriet damals ein Insider gegenüber ‚The Sun‘.

Beide Stars haben eine gescheiterte Ehe hinter sich: Der „Uptown Funk“-Produzent war von 2010 bis 2017 mit Joséphine de La Baume verheiratet, während sich Grace 2019 nach nur 42 Tagen Ehe von dem Musiker Tay Strathairn trennte. (Bang)