Die populäre Serie "Star Trek: Discovery" endet mit der bevorstehenden fünften Staffel. Die abschließenden Episoden der Show werden 2024 auf Paramount+ erscheinen.

Die beliebte „Star Trek“-Serie „Discovery“ wird mit der bevorstehenden fünften Staffel enden. Das hat der Streamingdienst Paramount+ per Pressemitteilung bestätigt. Staffel fünf der Sci-Fi-Serie war bereits Anfang vergangenen Jahres bestellt worden. Erst 2024, und damit später als bisher angenommen, sollen die neuen Folgen nun auf Paramount+ erscheinen. Mit nur zehn Episoden ist die finale Staffel der „Star Trek“-Serie zudem die bisher kürzeste.

Star Trek: Discovery

The epic final season comes to @ParamountPlus in 2024. pic.twitter.com/g768brFt51

— Star Trek on Paramount+ (@StarTrekOnPPlus) March 2, 2023