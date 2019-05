„Star Trek: Picard“ – hier ist der erste Trailer!

Freitag, 24. Mai 2019 13:00 Uhr

Das Ende ist nur ein Anfang: Jean-Luc Picard ist zurück (wir berichteten)! Am 25. Jahrestag der Erstausstrahlung der Finalfolge von ‚Star Trek: The Next Generation‘ gibt Amazon Prime Video mit einem ersten Teaser-Trailer einen ersten Einblick in die neue Serie ‚Star Trek: Picard‚.

Die Serie wird diesem ikonischen Charakter im nächsten Kapitel seines Lebens folgen. Für das Amazon Original kehrt der britische Sir Patrick Stewart (78) in seiner Rolle als ikonischer Kommandant Picard auf die Bildschirme zurück. In dem Video ist der ehemalige Kapitän des Raumschiffs Enterprise im Ruhestand auf seinem Weingut zu sehen. Eine Frauenstimme erzählt, dass er vor 15 Jahren die Sternenflotte aus der Dunkelheit geführt habe, danach aber etwas Unvorstellbares passiert sei.

Ausstrahlung in über 200 Ländern

Neben Stewart sind auch Alison Pill („The Newsroom“), Harry Treadaway („Penny Dreadful“) und Isa Briones („American Crime Story: Versace“) an Bord.

Der Shakespeare-Darsteller Stewart hatte in der TV-Serie „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ und in mehreren Kinoverfilmungen mitgespielt, zuletzt in „Star Trek: Nemesis“ (2002). Er erreichte auch viele Fans als Professor X in den „X-Men“-Filmen.

Alle Episoden starten jeweils nur 24 Stunden nach der US-Premiere bei CBS All Access exklusiv bei Prime Video in über 200 Ländern und Gebieten. (KT/dpa)