„Star Trek: Raumschiff Voyager“: Fans ganz verrückt auf kommende Doku

Kate Mulgrew als Captain Janeway (wue/spot)

13.03.2021 17:00 Uhr

Über Crowdfunding soll eine neue "Star Trek"-Dokumentation finanziert werden. Die Fans zeigen sich äußerst spendabel.

Im vergangenen Jahr hat die beliebte Science-Fiction-Serie „Star Trek: Raumschiff Voyager“ – auch „Star Trek: Voyager“ – ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Captain Janeway (Kate Mulgrew, 65) und ihre Crew sollen nun eine eigene Dokumentation bekommen. Und diese ist unter den Fans offenbar schon jetzt äußerst beliebt.

Die Produktionsfirma 455 Films („For the Love of Spock“) hat über eine Crowdfunding-Kampagne bereits deutlich mehr eingenommen als das Ursprungsziel von 150.000 US-Dollar, um die Dokumentation zu finanzieren. In der Aktion, die Anfang April enden soll, haben etwas weniger als 7.000 Fans bereits mehr als 715.000 US-Dollar, umgerechnet also fast 600.000 Euro, gespendet.

Derzeit befinde man sich laut Angaben der Firma in einem noch frühen Produktionsstadium. „Der Cast und die Crew dieser bahnbrechenden Serie verdienen die höchste Anerkennung – und mit eurer Hilfe werden wir das auch realisieren“, heißt es auf der „Indiegogo“-Seite der Dokumentation.