Nach langem Kampf „Star Trek“-Schauspielerin Patti Yasutake ist dem Krebs erlegen

Patti Yasutake im Jahr 2023 auf der Premiere von "Beef". (rho/spot)

SpotOn News | 06.08.2024, 23:44 Uhr

Lange hat sie gekämpft, jetzt ist "Star Trek"- und "Beef"-Darstellerin Patti Yasutake im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.

In "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" mimte sie die Krankenschwester Alyssa Ogawa, jetzt ist die Schauspielerin Patricia Sue Yasutake (1953-2024), bekannt als Patti Yasutake, gestorben. Am Montag, 5. August, verstarb die 70-Jährige in Santa Monica nach langem Kampf gegen den Krebs, wie unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet.

Ihr langjähriger Manager Kyle Fritz teilt die traurige Nachricht und kondoliert: "Patti war meine erste Klientin, als ich vor über 30 Jahren anfing. Wir haben jeden Tag genossen, an dem wir zusammen arbeiten konnten. Ich werde ihren Geist, ihr Talent und ihre Hartnäckigkeit vermissen, aber vor allem ihre Freundschaft."

Zuletzt spielte Patti Yasutake in "Beef" mit

Die US-Amerikanerin, die in den 1980ern in ersten TV- und Filmproduktionen zu sehen war, stand noch vor wenigen Jahren vor der Kamera – zuletzt für den Netflix-Erfolg "Beef", neben Ali Wong (42) und Steven Yeun (40). Darin spielte Yasutake die Rolle der Fumi Nakai, der Mutter des Charakters George (Joseph Lee, 36)

Bekannt wurde die gebürtige Kalifornierin mit abgeschlossenem Studium der Theaterwissenschaften weltweit vor allem durch ihre Nebenrolle der Alyssa Ogawa in "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert". Neben ihren Auftritten ab der vierten Staffel der Serie übernahm Yasutake den Part auch in den Filmen "Star Trek – Treffen der Generationen" (1994) und "Star Trek – Der erste Kontakt" (1996). Zu ihren weiteren TV-Auftritten gehörten unter anderem Rollen in "The Closer" oder in der erfolgreichen Krankenhausserie "Grey's Anatomy".

Patti Yasutake hinterlässt den US-Berichten zufolge ihre Geschwister Linda Hayashi und Steve Yasutake.