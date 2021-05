Star Wars Day: Das hier verlosen wir zum Feiertag der Fans

04.05.2021 22:00 Uhr

Auch über 40 Jahre nachdem der erste Teil der erfolgreichen Star Wars Reihe von George Lucas auf den Kinoleinwänden zu sehen war und genau 50 Jahre nachdem er sein Studio Lucasfilm gegründet hatte, fesselt diese Weltraum-Saga immer noch Fans weltweit.

Auch mit der neuen Trilogie, den eigenständigen Star Wars Story Filmen und erfolgreichen Disney+ Originals konnten Millionen Zuschauer und zahlreiche neue Fans begeistert werden.

Phänomen Star Wars

Die Geschichten junger Helden, die sich mutig gegen das mit eiserner Hand herrschende Imperium stellen und sich in das größte Abenteuer ihres Lebens stürzen, sind nicht nur geprägt von Freundschaft, großen Herausforderungen und epischen Weltraum-Schlachten – sie zählen auch heute noch zu einem der größten Kult-Phänomene der Pop-Kultur und verbinden ganze Generationen!

Aus dem Überraschungs-Kinohit von 1977 ist inzwischen ein gigantisches Universum gewachsen, das reich an Geschichten, Produkten, Ausstellungen und vielem mehr ist und dessen Ausmaße weit über die neun Filme der Skywalker Saga hinausgehen. Kein Wunder, dass das generationenübergreifende Fan-Phänomen deshalb auch einen eigenen Feiertag hat, der von Fans auf der ganzen Welt traditionell am 4. Mai begangen wird!

Möge die Macht mit Dir sein!

„May the force be with you” – Dieser Satz mit absolutem Kult-Status gilt seit 1977 auf der ganzen Welt als Symbol für das galaktische Epos rund um Darth Vader, Yoda, Luke Skywalker, Han Solo und Chewbacca. Der 4. Mai (englisch: May the 4th – May the Fourth) wird wegen des Wortspiels inoffiziell bereits seit Jahrzehnten als Fan-Feiertag auf der ganzen Welt zelebriert. Während er in den USA ursprünglich als Gruß zum 4. Juli verwendet wurde, wurde er im folgenden Jahr auf den 4. Mai zurückdatiert, als eine ganzseitige Anzeige in der Ausgabe der London Evening News vom 4. Mai 1979 erschien, um der britischen Premierministerin Margaret Thatcher zu ihrem Amtsantritt an diesem Tag zu gratulieren: „May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations!“. Seitdem haben Star Wars Fans den „May the Fourth” zum inoffiziellen Star Wars Day gekürt, der seither auf der ganzen Welt von Fans begangen wird.

Umfangreiche, neue Produkthighlights

Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche, neue Star Wars Produkthighlights Fan-Herzen höher schlagen lassen. Insbesondere die brandneuen LEGO® Star Wars™ Darth Vader sowie Scout Trooper Helme sind ein Muss für alle Sammler. Außerdem verkürzt Hasbro mit dem Elektronischen Helm des Mandalorian aus der gefeierten Disney+ Serie den Fans das Warten auf die dritte Staffel. Die neue Romanreihe Star Wars – Die hohe Republik von Panini lässt zudem besonders neue Fans an den Heldentaten junger Jedi-Ritter und Padawane teilhaben.

Aber auch weitere Hersteller wie Funko oder shopDisney bringen von Figuren und Spielsets bis hin zu Bekleidung eine umfangreiche Produktvielfalt zu den unterschiedlichen Star Wars Themen auf den Markt. So werden zum ersten Mal überhaupt Produkte direkt aus Star Wars: Galaxy’s Edge, einem Themenbereich im Disneyland Park, vom Planeten Batuu verschickt und sind exklusiv online im Star Wars: Galaxy’s Edge Außenposten unter shopDisney.de nur für eine begrenzte Zeit erhältlich! Ebenfalls nur für eine limitierte Zeitspanne von 24 Stunden wird es ab dem 4. Mai, 9 Uhr, den neuen Sammelschlüssel zu Star Wars auf shopDisney.de geben!

Weitere exklusive Angebote sowie 20%-Rabatt auf ausgewählte LEGO®-Artikel runden die Star Wars Woche auf shopDisney.de ab.

Special Keks-Edition

Auch Leibniz begibt sich dieses Jahr in eine weit entfernte Galaxie und erweitert sein Sortiment um zwei neue Star Wars Produkte. Dank der neuen Leibniz Special Edition mit Keksen, die von Star Wars Charakteren inspiriert sind, können Fans die Kekse in Form der Charaktere Chewbacca™, Darth Vader™, Yoda™ und mehr genießen.

Inspiriert von der weisesten Figur der Galaxie, Meister Yoda™, erscheint mit dem neuen Stan Smith-Sneaker von Adidas außerdem ein weiterer Held in Sachen Stil und Nachhaltigkeit, der mit einem Primegreen-Obermaterial aus 50% recyceltem Material ausgestattet ist – erhältlich auf adidas.com/StanSmith.

Zahlreiche Star Wars Highlights auf Disney+

Disney+ feiert den 4. Mai (May the Fourth), den Star Wars Day, dieses Jahr mit dem neuen Disney+ Original „Star Wars: The Bad Batch“. Die animierte Originalserie wird ab Dienstag, den 4. Mai exklusiv auf Disney+ zu sehen sein. Den Auftakt macht ein 70-minütiges Special, auf das ab dem 7. Mai wöchentlich immer freitags eine neue Episode folgen wird. Die Serie folgt einer Elitetruppe experimenteller Klone, die sich in einer sich schnell verändernden Galaxis zurechtfinden müssen.

Für einen andauernden Hype und neuen Content sorgt außerdem die Erfolgsserie „The Mandalorian“: Das Disney+ Original begeistert weiterhin nicht nur eingefleischte Fans, sondern überzeugt auch Neueinsteiger von Star Wars. Von der triumphalen Rückkehr des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett bis hin zum Live-Action-Debüt von Ahsoka Tano – „The Mandalorian“ ist eine unterhaltsame, überraschende und emotionale Achterbahnfahrt rund um den Mandalorianer und das Kind, auch Grogu genannt. Zahlreiche Produkte, ob Plüsch, Bauset oder Sammelfigur, sind von dem Character inspiriert.

Wir verlosen 2 Geldbörsen von Loungefly

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 18. Mai 2021 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Star Wars“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!