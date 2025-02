Gerücht aus Hollywood „Star Wars“-Schock: Tritt Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy ab?

SpotOn News | 25.02.2025, 12:36 Uhr

Abschied der "Star Wars"-Chefin? Nach mehr als einem Jahrzehnt als Präsidentin von Lucasfilm will Kathleen Kennedy angeblich in den Ruhestand gehen.

Dieses Gerücht aus Hollywood sorgt für Aufregung: Nach mehr als einem Jahrzehnt als Chefin des legendären Filmstudios Lucasfilm soll Kathleen Kennedy (71) angeblich ihren Rückzug planen. Wie das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf die Webseite "Puck" berichtet, habe die Filmproduzentin Mitarbeitern gegenüber erklärt, dass sie bis Ende 2025 in den Ruhestand gehen will.

Kennedy übernahm 2012 die Leitung von Lucasfilm, kurz nachdem Disney das Unternehmen für vier Milliarden Dollar von "Star Wars"-Schöpfer George Lucas (80) erworben hatte. Unter ihrer Führung brachte das Studio die neue "Star Wars"-Trilogie ins Kino, die 2015 mit "Das Erwachen der Macht" begann. Der Film spielte weltweit über zwei Milliarden Dollar ein.

Von 2015 bis 2019 brachte Disney jedes Jahr einen "Star Wars"-Film heraus. Nach "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" gab es ab 2019 eine Pause. Der finale Teil der Skywalker-Saga erhielt gemischte Kritiken und spielte nur noch halb so viel ein wie "Das Erwachen der Macht" einige Jahre zuvor.

Neue Erfolge auf Streamingdienst

Als Lucasfilm-Chefin musste Kennedy auch andere Rückschläge verkraften. So feuerte sie Chris Lord und Phil Miller als Regisseure von "Solo: A Star Wars Story" mitten in der Produktion. Der Film floppte. Andere Projekte wurden versprochen, kamen aber bisher nicht zustande, wie unter anderem eine Trilogie von Rian Johnson.

Dafür feierte das "Star Wars"-Franchise mit dem Start von Disney+ neue Erfolge auf den TV-Bildschirmen. "The Mandalorian" wurde 2019 zum Hit für den Streamingdienst und zog mehrere "Star Wars"-Serien nach sich, darunter das von Kritikern gefeierte "Andor", das im April mit einer zweiten Staffel zurückkehrt.

Als nächstes steht unter anderem der Film "The Mandalorian and Grogu" unter der Regie von Jon Favreau an, der im Mai 2026 erscheinen soll. Es ist der erste große Kinoauftritt für das Franchise seit "Der Aufstieg Skywalkers".

Beeindruckende Karriere

Kathleen Kennedys Laufbahn begann bereits Anfang der 1980er Jahre. Ihr Debüt als Produzentin gab sie 1982 mit "E.T. – Der Außerirdische". Damit startete auch ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Regisseur Steven Spielberg. Im Laufe ihrer Karriere hat Kennedy Filme produziert, die weltweit angeblich mehr als elf Milliarden Dollar eingespielt haben, darunter einige der umsatzstärksten Streifen der Filmgeschichte. Als Produzentin erhielt sie acht Nominierungen für den Oscar für den besten Film.