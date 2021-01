01.01.2021 13:00 Uhr

„Star Wars“-Synchronsprecher Tom Kane erlitt Schlaganfall

Als Synchronsprecher vertonte Tom Kane schon "Star Wars"-Figuren wie Yoda oder C-3PO. Doch ein Schlaganfall raubte ihm nun die Fähigkeit zu sprechen.

US-Synchronsprecher Tom Kane (58) hat schon in unzähligen „Star Wars“-Produktionen ikonischen Figuren seine Stimme geliehen – von C-3PO („Star Wars: Empire at War“) über Yoda („Star Wars: The Clone Wars“) bis hin zu Admiral Ackbar in den beiden Kinofilmen „Das Erwachen der Macht“ sowie „Die letzten Jedi“. Doch ob Kane seinen Job jemals wieder ausüben können wird, scheint bei dieser traurigen Nachricht schwer vorstellbar. Wie seine Tochter in einem Facebook-Beitrag mitgeteilt hat, erlitt Kane vor rund zwei Monaten einen Schlaganfall, der sein Sprachzentrum in der rechten Gehirnhälfte in Mitleidenschaft gezogen hat.

Hi everyone! This is Tom’s daughter, Sam. Our family wanted to share why my dad has been MIA. About two months ago he… Posted by Tom Kane on Wednesday, December 30, 2020

„Derzeit kann er weder verbal kommunizieren, lesen oder schreiben“, führt seine Tochter Sam in dem Posting aus. Die gute Nachricht: Ansonsten seien keine geistigen Fähigkeiten betroffen und ihr Vater „weitestgehend er selbst. Wie viele von euch über Schlaganfälle wissen, kann es sein, dass er diese Fähigkeiten wieder zurückerlangt“, hofft Kanes Familie. Jedoch wolle man den Fans auch mitteilen, dass es durchaus möglich ist, dass er seinem Beruf nicht mehr nachgehen kann: „Sein Neurologe hat uns gewarnt, dass er unter Umständen nie wieder als Synchronsprecher arbeiten kann.“

Die Familie veröffentlichte dazu auch aktuelle Fotos von Tom Kane, die ihn und seine Liebsten rund um Weihnachten 2020 zeigen und belegen, dass er offenbar keinerlei motorische Folgeschäden oder Lähmungen durch den Schlaganfall erlitten hat. „Mein Vater bleibt guter Laune und seine extreme Sturheit hilft ihm, bereits erste Verbesserungen beim Sprechen vorzuweisen. Er ist absolut einverstanden damit, dass ich das mit euch teile und wird alles sehen, was ihr postet.“

(stk/spot)