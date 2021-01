05.01.2021 18:30 Uhr

Stars im Schnee: Die schönsten Bilder!

Bei diesen Stars schneit's: Sie haben Spaß im Schnee und das Corona-konform. Wir zeigen die schönsten Bilder!

Auch wenn wir alle durch den Lockdown viel Zeit haben und am liebsten an der frischen Luft und im Schnee sind, zeigen die aktuellen Ereignisse in Winterberg, dass man zur Zeit am besten nicht extra in die Skigebiete fährt. Einige Promis bekommen für ihre Schnappschüsse aus dem nicht Corona-konformen Winterurlaub daher auch viel eisigen Gegenwind. Andere Promis zeigen allerdings, dass Schnee auch fast vor der eigenen Haustür und mit Abstand geht!

Sarah Lombardi: Familienausflug

Sarah Lombardi war gemeinsam mit ihrem Verlobten Julian Büscher und natürlich Sohn Alessio im Winter Wonderland. Das dürfte vor allem letzten ordentlich gefallen haben, denn sogar einen Schneemann hat die kleine Patchwork-Familie gebaut. Sarah schreibt zu den Bildern: „Wir hatten heute einen tollen Tag im Schnee und ein richtig schönes Waldstück, was wir ganz für uns alleine hatten.“

Ana und Tim Johnson: Kuschelzeit zu zweit

Auch Ana und Tim Johnson schnappten sich ihre Winterklamotten und verbrachten ein paar schöne Stunden im Schnee. Scheint allerdings, als wäre der Influencerin und ihrem Ehemann beim Spazieren ganz schön kalt geworden. Bedeutet: Kuscheleinheiten im Schnee und ein süßes Bild für ihre Fans!

Familie Wolf: Er sieht das erste Mal Schnee!

Mit den Johnsons unterwegs war die Familie Wolf. Maren und Tobi konnten ihrem vier Monate alten Sohn Lyan so das erste Mal Schnee zeigen. Achtung, der sieht in seinem kleinen Schneeanzug und seiner Bärchen-Mütze einfach nur zuckersüß aus!

Galerie

Jessica Paszka und Johannes Haller: Ein vorerst letztes Mal

In vier Wochen geht es für die schwangere Jessica Paszka und Bald-Papa Johannes Haller in ihr neues Zuhause nach Ibiza. Vorher haben sie allerdings nochmal so richtig den Schnee ausgenutzt. In Ibiza können sie darauf wohl lange warten, aber Sonne und Meer klingen ja auch nicht schlecht!

(AK)