Donnerstag, 30. Juli 2020 16:02 Uhr

Starttermin für „Das Sommerhaus der Stars“ steht fest

"Das Sommerhaus der Stars" hält eine weitere Überraschung parat. Den Kampf der Promipaare zeigt RTL ab September mittwochs und sonntags.

Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ hat ein Startdatum – und geht bei der Ausstrahlung neue Wege. Die fünfte Staffel startet am Mittwoch, 9. September, um 20:15 Uhr. Dann zeigt RTL ab 16. September fünf Folgen immer mittwochs und sonntags ab 20:15 Uhr. Die fünf letzten Episoden werden ab 4. Oktober nur noch am Sonntag ausgestrahlt. Zur Primetime am Sonntag wartet auf „Das Sommerhaus der Stars“ mit dem „Tatort“ starke Konkurrenz.

Das Finale sowie das „Das große Wiedersehen“ laufen am 1. November ab 20:15 Uhr bei RTL und auf TVNow. Auch die Promipaare der diesjährigen Staffel kämpfen um eine Siegprämie von 50.000 Euro. Aber nur wer bis zum Ende durchhält und nach 27 Tagen die Finalchallenge meistert, kann am Ende jubeln.

Diese Promipaare sind dabei

Nach 14-tägiger Quarantäne und durchgeführten Covid-19-Tests haben sich zunächst acht Promipaare auf das TV-Projekt auf einem Bauernhof im nordrhein-westfälischen Bocholt eingelassen: „Bachelor“-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26), „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Andreas (54) und Caroline Robens (41), Sängerin Annemarie Eilfeld (30) und Tim Sandt (29) sowie die YouTuber Lisha (34) und Lou (31).

Ebenso dabei sind Schauspielerin Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki (48), Reality-TV-Star Denise Kappés (30) und Sänger Henning Merten (32), Hypnotiseur Martin Bolze (63) und Michaela Scherer (53) sowie Reality-TV-Star Georgina Fleur (30) und Kubi Özdemir (41).

Vorweggegriffen: Von letzteren beiden müssen sich Zuschauer schnell wieder verabschieden. Fleur und ihr Verlobter sind laut RTL-Angaben nach nur drei Tagen freiwillig aus dem „Sommerhaus der Stars“ ausgezogen. Es rückten Eva Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris sowie Iris Klein (53) mit ihrem Mann Peter nach.

(cos/spot)