Starttermin für „Hocus Pocus“-Fortsetzung bekanntgegeben

Es ist offiziell: Der Streamingdienst Disney+ hat den Starttermin für "Hocus Pocus 2" bekanntgegeben. Die Stars des Originalfilms werden in der Fortsetzung zurückkehren.

Erste Gerüchte um eine Fortsetzung der Horrorkomödie „Hocus Pocus“ (1993) gab es bereits im Herbst 2019. Nun steht fest, wann Bette Midler (75), Kathy Najimy (64) und Sarah Jessica Parker (56) in ihren Rollen zurückkehren.

Der Streamingdienst Disney+ hat die Fortsetzung „Hocus Pocus 2“ für Herbst 2022 angekündigt. Die drei Schauspielerinnen verkörpern dann wieder drei Hexen, die Sanderson-Schwestern Winifred, Mary und Sarah.

Ende Oktober 2020 feierten die Original-Stars bereits eine Reunion. Gemeinsam riefen sie ihre US-Mitbürger dazu auf, für die Präsidentschaftswahl abzustimmen. Ganz im Stil ihrer Filmhexen lieferten sie dazu auch einen passenden Zauberspruch ab. Zudem war das Trio wenige Tage später zu Halloween auch beim virtuellen Charity-Event „In Search of the Sanderson Sisters: A Hocus Pocus Hulaween Takeover“ zu sehen. Dafür traten sie erneut als ihre Charaktere aus der Horrorkomödie auf.

