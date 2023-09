Doch keine Scheidung von Sophie Turner? Statement nach Gerüchten um Ehekrise? Joe Jonas zeigt sich mit Ehering

Steht bei Joe Jonas und Sophie Turner doch keine Scheidung ins Haus? (tj/spot)

SpotOn News | 05.09.2023, 19:16 Uhr

Trotz der Gerüchte um einen baldiges Ehe-Aus mit "Game of Thrones"-Star Sophie Turner zeigt sich Joe Jonas weiterhin mit seinem Ehering - auf einem Konzert und bei Instagram.

Ist an den Gerüchten um eine anstehende Scheidung von Jonas-Brothers-Sänger Joe Jonas (34) und Schauspielerin Sophie Turner (27) vielleicht doch nichts dran? Zumindest hat der Musiker in den vergangenen Tagen zu verschiedenen Gelegenheiten demonstrativ seinen goldenen Ehering in die Kamera gehalten…

Erst vor zwei Tagen deutete ein Insider-Bericht des Promi-Portals "TMZ" eine baldige Scheidung des Paares an. Dem Bericht zufolge soll sich der Sänger der Pop-Band Jonas Brothers bereits an Scheidungsanwälte gewandt haben und kurz davor stehen, die entsprechenden Scheidungspapiere einzureichen. Mehrere namentlich nicht genannte Quellen sollen von "ernsthaften Problemen" in der Beziehung des seit 2019 verheirateten Promi-Paares berichtet haben. Zudem wurde der Sänger in letzter Zeit immer wieder ohne Ehering am Finger in der Öffentlichkeit gesichtet.

Mit Ehering auf Konzert und bei Instagram

Von den vermeintlich verkrachten Ehepartnern gab es bisher noch keinen Kommentar zu diesen Gerüchten. Allerdings sorgte Joe Jonas in den vergangenen beiden Tagen mit zwei Gesten für Aufsehen, die wie ein demonstratives Dementi der Gerüchte gelesen werden können. So trug er bei einem Konzert seiner Band am 3. September in Austin den goldenen Ring wieder gut sichtbar an seiner Hand, wie "ETOnline" berichtete. Noch eindeutiger erscheint sein letzter Instagram-Post vom gestrigen Montag. Dort veröffentlichte er kommentarlos ein lässiges Schwarz-Weiß-Foto von sich, auf dem der Ehering prominent ins Auge springt.

Die bekannte Schauspielerin und der Sänger sind bereits seit 2016 ein Paar, auf ihre Verlobung im Jahr 2017 folgte zwei Jahre später eine glamouröse Hochzeit in Las Vegas. Im Juli 2020 kam ihre erste Tochter Willa zur Welt, eine weitere Tochter wurde zwei Jahre später, im Juli 2022, geboren.

Zahlreiche Beziehungen mit Super-Promis

Joe Jonas sorgte in der Vergangenheit immer wieder durch seine Beziehungen mit prominenten Künstlerinnen für Schlagzeilen. So war er 2008 mit Superstar Taylor Swift (33) liiert, gefolgt von Beziehungen mit den Schauspielerinnen Camilla Belle (36) und Ashley Greene (36), der Sängerin Demi Lovato (31) und dem Model Gigi Hadid (28).