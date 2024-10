Im Interview verraten Statt großer Party: So feiert Sängerin Nicole ihren 60. Geburtstag

Nicole hat "noch viel vor" und schmiedet Pläne. (jom/spot)

SpotOn News | 24.10.2024, 18:45 Uhr

Schlagersängerin Nicole verrät im Interview, wie sie ihren 60. Geburtstag feiert, was die Zahl für sie bedeutet und worauf sie sich im kommenden Lebensjahr am meisten freut.

Sängerin Nicole wird am 25. Oktober 60 Jahre alt. Ihren runden Geburtstag feiert sie nicht nur mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Carpe Diem", das am 15. November erscheint. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt die ESC-Siegerin von 1982, wie sie den Tag zelebrieren wird und wie sie über die Zahl 60 denkt. Zudem verrät sie, wie ihre überstandene Brustkrebserkrankung den Blick auf ihr Leben verändert hat und welche Pläne sie für das kommende Lebensjahr schmiedet.

Video News

Ihr neues Album heißt "Carpe Diem". Wie versuchen Sie, das Motto in Ihr Leben zu integrieren?

Nicole: Ganz bewusst. Das Leben ist endlich und du weißt nicht, was das Schicksal für dich bereithält. Also genieße den Tag, als ob es der letzte wäre und in vollen Zügen. Gönne dir etwas und tu' dir Gutes. Man hinterfragt oft: "Kann ich das? Was denkt der, wenn ich das jetzt mache?" Nein, ich möchte nicht fragen: "Kann ich? Darf ich?" Ich möchte machen. Erstaunlicherweise funktioniert das ganz gut.

Das neue Album wird eng mit Ihrem 60. Geburtstag verknüpft. Wie werden Sie denn feiern?

Nicole: Ich werde mit meiner Familie eine Woche lang verreisen. Wir lassen es uns gut gehen und werden noch ein paar Sonnenstrahlen tanken. Ich lasse mich überraschen, was dort auf mich wartet. Ich denke schon, dass meine beiden Töchter etwas ausgeheckt haben, aber ich frage nicht nach. Was Geburtstage betrifft, bin ich der lockere Typ und plane nichts Großartiges. Wenn jemand gratulieren möchte, gerne. Und dann stoßt man auch an, aber groß feiern werde ich auch dieses Mal nicht.

Denken Sie heute anders über die Zahl 60 als früher?

Nicole: Ja, als ich ein Kind war, war man mit 60 uralt. Heutzutage ist es überhaupt kein Alter mehr, wenn man sieht, wie die Frauen mit 60 im Leben stehen. Für mich ist die Sechs davor nur eine Zahl. Gestern war da noch die Fünf, morgen ist es eben die Sechs – zum Glück. Ich habe noch viel vor und habe Pläne. Auf meiner Bucketlist steht zum Beispiel eine Reise nach Australien und Neuseeland, da war ich noch nie. Ich habe so viel von der schönen Landschaft dort gehört, das möchte ich mit eigenen Augen sehen. Das ist ganz wichtig, dass man agil im Leben bleibt und sich Ziele setzt.

Inwiefern hat Ihre Krebserkrankung den Blick auf Ihren Geburtstag oder generell das Leben verändert?

Nicole: Heute geht es mir zum Glück wieder super. Es zeigt dir, wie kostbar das Leben ist und dass du die Zeit gefälligst für dich nutzen sollst. Dass einem das erst nach so einer Diagnose und einer überstandenen Krankheit bewusstwird, wünscht man keinem. Deshalb ist das Lied "Carpe Diem" ganz wichtig, damit es in das Bewusstsein der Menschen kommt, dass morgen alles anders sein kann. Deine Zeit auf der Erde ist nur geliehen und du bist deines Glückes Schmied. Zudem ist bei so einer Krankheit Zeit dein schlimmster Feind. Deshalb: Alle zur Kontrolle gehen, Früherkennung ist ganz wichtig. Das kann Leben retten und damit sollte man nicht scherzen.

Worauf freuen Sie sich im kommenden Lebensjahr am meisten?

Nicole: Ich freue mich auf die Tour und die Reaktionen vom Publikum auf das, was wir uns monatelang ausgedacht haben. Es erfüllt einen, wenn man die Belohnung für diese Arbeit bekommt. Ansonsten freue ich mich auf meine alljährliche Reise nach Kapstadt im Januar. Ich liebe Südafrika und muss einmal im Jahr dorthin. Das ist wie ein Zwang (lacht). Ich gehe auch immer zuerst auf den Tafelberg und mache an derselben Stelle ein Foto. Und mal sehen, vielleicht schaffe ich es im nächsten Jahr auch noch nach Australien.