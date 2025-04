Stars Statt Sport und Diät: Ralph Siegel hat sich Abnehmspritzen verabreichen lassen

Ralph Siegel - 07.11.16 - Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2025, 14:00 Uhr

Der Grand-Prix-Veteran hat in nur drei Monaten sage und schreibe 36 Kilo abgenommen.

Ralph Siegel hat mithilfe von Abnehmspritzen in drei Monaten 36 Kilo verloren.

Der legendäre Grand-Prix-Veteran wollte endlich die Pfunde purzeln lassen und entschloss sich deshalb dazu, durch Medikamente nachhelfen zu lassen. Zwar stellte der 79-Jährige, der in der Vergangenheit bereits mehrfach gegen den Krebs kämpfen musste, auch teilweise seine Ernährung um, doch es waren vor allem die Abnehmspritzen, die ihm seine Ehefrau wöchentlich verabreichte, mit denen er nachhaltig an Gewicht verlor. „Von 134 Kilo bin ich auf 98 Kilo runter. Allein mit Ernährungsumstellung hätte ich das nicht geschafft“, gibt Siegel im Gespräch mit ‚Bild‘ offen zu. Über den Prozess berichtet er weiter: „Nach ein paar Tagen hatte ich schon acht Kilo runter. Und immer, wenn ich wieder auf die Waage ging, zeigte sie weniger Gewicht an. Da kommt natürlich Freude auf.“

Aktuell lässt sich der Musikproduzent keine Spritzen mehr geben, seinen neuen Ernährungsplan will er jedoch weiterhin beibehalten. Denn wie Siegel verrät, sei er seit langem endlich wieder zufrieden mit seinem Aussehen. „Ich fühle mich wieder richtig wohl in meiner Haut“, freut er sich im Interview.