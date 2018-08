Stefan Karl Stefansson: „Lazy Town“-Star stirbt mit 43 – sein letzter Post

Mittwoch, 22. August 2018 17:38 Uhr

Es war keine überraschende, aber dennoch eine sehr traurige Nachricht: Stefan Karl Stefansson, besser bekannt als Robbie Rotten aus der Erfolgsserie „Lazy Town“ (lief bei KIKA), hat den Kampf gegen den Krebs verloren – er wurde nur 43 Jahre alt. Trotz der schrecklichen Diagnose hatte der Schauspieler nie die Hoffnung aufgegeben, was auch sein letzter Social Media-Post verdeutlichte.

Schon im Juni 2017 veröffentlichte Stefansson seinen letzten Instagram-Post, in dem der vierfache Familienvater seinen Followern Mut machte – trotz seiner schwierigen Situation. Er postete das Bild eines Regenbogens mit den aufmunternden Worten: „Am Ende eines jeden Sturms gibt es einen Regenbogen, der aus Hoffnung besteht“. Und er fügte hinzu: „Aus der Tiefe meines Herzens danke ich euch für die Unterstützung, die ihr mir zukommen lasst. Ihr gebt mir Hoffnung und berührt mich allesamt.“

Danach wurde es still auf dem Instagram-Account des beliebten Schauspielers, denn er widmete sich ganz dem Kampf gegen den Krebs und natürlich seiner Familie. Die schreckliche Diagnose Bauchspeichedrüsenkrebs hatte Stefansson im März 2017 öffentlich gemacht. Damals twitterte er „Leider ist der Krebs wieder da, und diesmal kann er nicht operiert werden“.

Seine Fans standen ihm während des Kampfes gegen die heimtückische Krankheit bei und unterstützen jetzt auch seine Familie, so gut es in dieser schweren Zeit geht. Unter dem letzten Instagram-Post des Schauspielers bekunden Tausende von Menschen ihr Beileid und sind so im Geiste für die Hinterbliebenen dar, die nun ihren schweren Verlust verwinden müssen. (CI)