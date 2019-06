Stefan Mross: „Anna Carina hat mich gerettet“

Dienstag, 18. Juni 2019 11:20 Uhr

Rückblickend hatte es Stefan Mross (43) nicht immer leicht. Der Moderator und Trompeter gewann 1989, mit 13 Jahren den „Grand Prix der Volksmusik“. Sein Erfolg war zunächst leider nicht von langer Dauer, er wurde damals mit vielen Vorwürfen konfrontiert und überlegte sogar komplett von der Bildfläche zu verschwinden.

Doch seine Freundin Anna-Carina Woitschack (26) hat sein Leben komplett verändert. Und: Mittlerweile kann der Moderator sein 30-jähriges Bühnen-Jubiläum feiern und adelt das mit seinem neuen Album “30 Jahre – Das geht nur mit Musik”.

Trotz vieler Widerstände kämpfte er sich damals auf die Bühne zurück und begann eine zweite Karriere bei der ARD-Sendung “Immer wieder Sonntags”. Und ohne die Puppenspielerin Anna-Carina hätte er es vielleicht gar nicht so weit gebracht: “Anna-Carina ist mein Engel, der mich gerettet hat. Bevor ich sie kennenlernte, steckte ich in einer Lebenskrise. Ich trank und rauchte zu viel, war gesundheitlich angeschlagen. Diese Zeit ist dank Anna-Carina vorbei”, erzählt Stefan stolz über sein Herzblatt.

Vor seiner Beziehung mit Woitschack war der 43-Jährige sechs Jahre mit Stefanie Hertel (39) verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter mit ihr. Er sagt: „Meine Ex-Frau Stefanie Hertel und ich waren 18 Jahre ein Paar, davon sechs verheiratet. Durch unsere Tochter Johanna sind wir noch heute miteinander verbunden.“ Johanna ist inzwischen 17 Jahre alt.

Auf was der Mross auch stolz sein dürfte ist sein neues Album, dass er nun zu seinem 30. Bühnenjubiläum veröffentlicht. Für sein Werk hat sich der Künstler von der Vergangenheit inspirieren lassen und auf digitale Soundeffekte verzichtet. “Ich habe mich erinnert, wie Musik früher in meinen Anfangsjahren gemacht wurde”, sagte Mross in Rust bei Freiburg.

Und weiter: “Genau so ist das neue Album dann entstanden. Ich habe mir, wie früher, Zeit genommen und bin echten Tönen von Instrumenten und Orchestern gefolgt.” Er sei jedenfalls ganz stolz auf seine Leistung denn, “das ganze Album kommt ohne aufgeregte Synthesizer aus – das finde ich schön.”

Das Album “ 30 Jahre – Das geht nur mit Musik” erscheint am 21.Juni und ist eine Hommage an seine Vergangenheit. (KT/dpa)