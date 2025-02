Ab 27. Februar bei RTL und RTL+ Stefan Raab bringt seine Pokernächte zurück

Stefan Raab und Elton setzen sich bei RTL wieder an den Pokertisch. (dr/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 15:19 Uhr

Stefan Raab ist zurück am Pokertisch. Am 27. Februar startet seine neue Show "Raabs Pokernacht mit GGPoker.de" bei RTL. Gemeinsam mit Elton, prominenten Gästen und einem Wildcard-Gewinner zockt er dann um 100.000 Euro.

Pflichtprogramm für alle Poker-Fans: Stefan Raab (58) kehrt am Donnerstag, dem 27. Februar um 22:35 Uhr bei RTL und RTL+, dank der neuen Show "Raabs Pokernacht mit GGPoker.de" mit seiner wiederbelebten Kartenrunde auf die TV-Bildfläche zurück. Wie der Sender am Mittwoch mitteilt, begrüßt der Entertainer dann auch wieder seinen ehemaligen Show-Praktikanten Elton (53) und zusätzlich drei weitere prominente Spieler am Pokertisch, wo sie gemeinsam um ein Preisgeld von 100.000 Euro zocken werden.

Ein Highlight der Show: Ein Wildcard-Gewinner kann über Qualifikationsturniere auf "GGPoker.de" die Chance nutzen, mit den Stars am Tisch zu sitzen. Die Fans können sich bereits jetzt auf der Webseite "Raab-casting.de" für eine Teilnahme anmelden.

Allein in diesem Jahr sind sechs Folgen der Poker-Show geplant. Gespielt wird erneut die beliebte Variante Texas Hold'em, kommentiert von Poker-Experte Michael Körner (56), der das Geschehen mit Insider-Wissen begleiten soll. Fans, die nicht nur zuschauen, sondern die Atmosphäre live erleben möchten, können sich Tickets für die Showaufzeichnungen unter "Raab-tickets.de" sichern.

Bislang gab es schon 45 Pokernächte mit Stefan Raab

Ganz neu ist die Poker-Idee natürlich nicht. Im Rahmen von "TV total"-Sondersendungen veranstaltete Stefan Raab zwischen 2006 bis zu seinem Rückzug 2015 auf ProSieben insgesamt 45 solcher Turniere, die nach nahezu identischem Konzept abliefen. Auch hier versammelte er Elton, einige Promis, sich selbst und einen Wildcard-Gewinner am Pokertisch. Zu den Stars, die mit Raab und Elton bereits zockten, zählen unter anderem Heike Makatsch, Oliver Pocher, Moritz Bleibtreu, Boris Becker oder auch Elyas M'Barek. Elton setzte das Format 2016 noch einmal ohne seinen ehemaligen Chef um, seitdem wurde keine weitere Folge der Pokernacht mehr produziert.

Neben der Poker-Show wird Stefan Raab ab 15. Februar auch die Suche nach Deutschlands ESC-Act fortsetzen und ist bereits mit seiner Show "Du gewinnst hier nicht die Million" zurück auf RTL, die ab kommenden Mittwoch neben RTL+ auch wieder im linearen TV zu sehen sein wird.