Das junge Publikum schaltete ein Stefan Raab feiert ESC-Comeback – doch die Top-Quote geht ans ZDF

"Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?": Das junge Publikum schaltete ein. (ili/spot)

SpotOn News | 15.02.2025, 11:43 Uhr

Stefan Raabs ESC-Vorentscheid legt einen Traumstart beim jungen Publikum hin. Der ZDF-Krimi "Die Chefin" bleibt aber absoluter Quotenkönig des Abends.

Der Start von Stefan Raabs (58) Eurovision-Song-Contest-Vorentscheid erreichte am Freitagabend insgesamt solide 2,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 9,2 Prozent. Gegen die Krimi-Konkurrenz im ZDF hatte die erste von vier "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?"-Shows aber keine Chance. "Die Chefin" mit Katharina Böhm (60) erreichte unschlagbare 6,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Aber: In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die von Barbara Schöneberger (50) moderierte Musikshow mit 21,0 Prozent Marktanteil den unangefochtenen Primetime-Sieg.

Prominente Jury sucht ESC-Star

Die gemeinsame Suche von ARD und RTL nach dem nächsten deutschen ESC-Vertreter wird von einer hochkarätigen Jury begleitet. Neben Mastermind Stefan Raab bewerten Yvonne Catterfeld (45) und Elton (53) die Kandidaten. Bei der Auftaktshow fungierte Max Mutzke (43) als Gastjuror.

Wer tatsächlich beim ESC in Basel antritt, wird jedoch erst im März festgelegt. Während im Finale die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden, wer schlussendlich für Deutschland antritt, ist bis zum Halbfinale noch die Jury an der Reihe. Am Freitag kämpften die ersten zwölf Acts mit eigenen und Cover-Songs um den Einzug ins Halbfinale des Vorentscheids. Raab, Catterfeld, Mutzke und Elton haben sich für Julika, Benjamin Braatz, Cage, Feuerschwanz, Abor & Tynna, Cosby sowie Jonathan Henrich entschieden.

Insgesamt treten 24 Acts, die aus 3.281 Bewerbungen vorausgewählt wurden, im Vorentscheid an. Die nächste Live-Show steigt schon am heutigen Samstag (15. Februar) zur Primetime bei RTL (auch via RTL+). Das Halbfinale, in dem die ESC-Songs zu hören sein werden, wird dann am 22. Februar ebenfalls auf dem Sender zu sehen sein. Am 1. März gibt es das Finale von "Chefsache ESC 2025" in der ARD, die auch das große ESC-Finale aus Basel am 17. Mai ab 21 Uhr unter anderem im Ersten zeigen wird.