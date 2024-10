"Du gewinnst hier nicht die Million" Neue Show mit Stefan Raab: RTL gewährt erste Einblicke Stefan Raab ist wieder da! Im Anschluss an seinen Comeback-Kampf gegen Regina Halmich verkündete die Entertainer-Legende, in Zukunft für RTL wieder in Shows vor der Kamera zu stehen. Jetzt gab der Sender einen ersten Blick in sein neues Studio preis.