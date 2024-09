Kampf steigt am Samstag ab 20:15 Uhr Stefan Raab vor dem Kampf: RTL riegelt Halle hermetisch ab

Regina Halmich und Stefan Raab begegnen sich zum dritten Mal im Boxring. (dr/spot)

SpotOn News | 14.09.2024, 10:56 Uhr

So gut wie keine Informationen sickern durch: Am Samstagabend steigt der dritte Kampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich. Und die Organisatoren versuchen alles, um den Ablauf geheim zu halten. Auch die Halle in Düsseldorf wurde hermetisch abgeriegelt.

Am Samstagabend, dem 14. September, kehrt Entertainer Stefan Raab (57) nach rund zehn Jahren Pause zurück ins Rampenlicht. Ab 20:15 Uhr überträgt der Privatsender RTL das Spektakel "Der Clark Final Fight – Stefan Raab vs. Regina Halmich" – den insgesamt dritten Boxkampf zwischen der Moderatoren-Legende und der Ex-Weltmeisterin. Im Vorfeld zu dem mit Spannung erwarteten Event sickern so gut wie keine Informationen zu Ablauf und – vor allem – dem körperlichen Zustand von Stefan Raab durch. Den zahlreichen Social-Media-Videos von Raab in den letzten Tagen und Wochen darf dabei kaum Glaube geschenkt werden: Offensichtlich versteckte sich Raab hinter einem Fatsuit und ordentlich viel Schminke.

Selbst RTL-Reporter Sebastian Klimpke musste für seine Berichterstattung aus dem PSD Bank Dome in Düsseldorf seine Handy-Kamera abkleben, damit er keine Bilder aus der Halle machen konnte. Auf der Senderseite zeigte er somit lediglich die Welcome-Area, die ebenfalls im Stile eines Boxrings gestaltet wurde. Immerhin verriet er den ein oder anderen Promi-Namen, der neben Raab und Halmich sowie den 13.000 Gästen am Abend in Düsseldorf erwartet wird: Stefano Zarrella (33), Jens "Knossi" Knossalla (38) und Jan Hofer (74).

Raab inspizierte die Halle wohl mit Ski-Maske

Auch die "Bild"-Zeitung bestätigte, dass der PSD Bank Dome hermetisch abgeriegelt sei. Deren Reporter vor Ort sei von Sicherheitspersonal umgehend zurechtgewiesen worden: "Was machen Sie hier? Bitte machen Sie keine Fotos!" Dennoch sammelte das Boulevard-Blatt bereits einige Informationen zusammen, allerdings alle bislang vom Sender unbestätigt. So soll Raab nicht vor 22 Uhr auftreten, obwohl die Übertragung bereits um 20:15 Uhr startet.

Für seinen Einmarsch sollen dann rund 45 Minuten eingeplant sein. Außerdem berichtet das Blatt, dass Raab am Freitag bereits heimlich an einer Begehung der Halle teilgenommen haben soll. Ein Augenzeuge habe berichtet, dass der Moderator zur Tarnung "eine Ski-Maske mit Camouflage-Muster getragen" hätte. Dabei hätte er einen "sehr fitten" Eindruck hinterlassen.