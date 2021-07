Stefanie Giesinger feiert Fünfjähriges mit Marcus Butler

Stefanie Giesinger und Marcus Butler gelten seit 2016 als echtes Power-Pärchen. (jom/spot)

04.07.2021 14:37 Uhr

Stefanie Giesinger ist mit Freund Marcus Butler bereits fünf Jahre liiert. Um den besonderen Jahrestag zu feiern, postete sie einige Pärchenfotos auf Instagram - eines davon sticht besonders ins Auge.

Model Stefanie Giesinger (24) hat auf Instagram ein besonderes Ereignis mit ihren Followern geteilt: Mit ihrem Freund Marcus Butler (29) geht sie bereits fünf Jahre gemeinsam durchs Leben. Zu dem Anlass postete die Influencerin und „GNTM“-Siegerin von 2014 eine Reihe von Pärchenfotos und schrieb dazu kurz und knapp: „Fünf Jahre“. Auf den Bildern sind die beiden bei einigen gemeinsamen Modeljobs, aber auch in Alltagssituationen zu sehen – sogar ein Toilettenbild, das Butler auf dem stillen Örtchen zeigt, ist in der Reihe dabei.

Die Promis gratulieren

Viele Stars gratulierten dem Paar unter dem Post zu dem besonderen Jahrestag und hinterließen zahlreiche Herzchen-Emojis, darunter Moderatorin Ruth Moschner (45), Entertainer Riccardo Simonetti (28), Podcasterin Ines Anioli (34) und „GNTM“-Siegerin Jacky Wruck (22). Bereits am Samstag hat Giesinger in einer Instagram-Story mit einem kleinen Ständchen und Seite an Seite mit ihrem Partner das besondere Ereignis gefeiert und einige Erinnerungsbilder veröffentlicht.

Der als YouTuber bekannt gewordene Brite Marcus Butler und Stefanie Giesinger sind seit 2016 ein Paar. Kurz vor dem Lockdown im Frühjahr 2020 brachten sie gemeinsam die Modemarke nu-in auf den Markt. In der „GNTM“-Staffel 2021 waren sie zudem als Coaches mit dabei.