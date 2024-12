"Dieser Schmerz ist unvorstellbar" Stefanie Giesinger musste ins Krankenhaus

Stefanie Giesinger wurde 2014 mit "Germany's next Topmodel" berühmt. (dam/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 12:38 Uhr

Schock für Stefanie Giesinger: Wie sie auf Instagram erzählt, musste sie wegen eines ausgerissenen Fingernagels in Paris ins Krankenhaus. Zu Bildern ihres bandagierten Daumens schrieb das Model: "Dieser Morgen war einer der schlimmsten des Jahres."

Der Tag von Stefanie Giesinger (28) begann anders als geplant. Wie das Model in mehreren Stories auf seinem Instagram-Account verrät, musste es in einem Pariser Krankenhaus behandelt werden. Der Grund: ein ausgerissener Fingernagel. "Dieser Morgen dürfte einer der schlimmsten des Jahres sein", schreibt Giesinger zu Aufnahmen ihres bandagierten Daumens. Der Schmerz sei "unvorstellbar" gewesen.

Trotz des verletzten Fingers bleibt Giesinger professionell. Das geht aus einer weiteren Story auf ihrem Profil hervor: "Na gut… Es ist Zeit, eine Kampagne zu shooten." Dennoch zieht Giesinger ihre ganz eigenen Konsequenzen aus dem Vorfall: "Ich werde mir nie wieder lange Nägel machen. Niemals, niemals, niemals."

Sie ist seit zehn Jahren erfolgreich

2014 gewann Giesinger die neunte Staffel von "Germany's next Topmodel" (seit 2006, auf ProSieben). Seither ist die 28-Jährige ein gefragtes Model. Mittlerweile hat sie sich aber auch als Influencerin einen Namen gemacht: Über fünf Millionen Follower verbucht sie auf der Social-Media-Plattform Instagram. Doch damit nicht genug: Zudem war sie in Filmen wie "Der Nanny" (2015) und "Asphaltgorillas" (2018) zu sehen. 2016 spielte sie in dem Musikvideo "80 Millionen" von Sänger Max Giesinger (36) mit. Seit Anfang des Jahres ist sie regelmäßig in ihrem eigenen Podcast "G Spot" zu hören.