Sie reagierte "emotionslos" Stefanie Giesinger: Spontane Verlobung in Japan

Stefanie Giesinger hat sich drei Monate nach dem Kennenlernen verlobt. (eyn/spot)

SpotOn News | 11.10.2024, 16:59 Uhr

Stefanie Giesinger hat sich nur wenige Monate nach dem Kennenlernen mit ihrem Partner verlobt. Das hat das Model in der neuen Folge ihres Podcasts verraten. Sogar zu einer spontanen Hochzeit wäre es fast gekommen.

Stefanie Giesinger (28) hat auf unkonventionellem Wege bekannt gegeben, dass sie sich verlobt hat – und die Geschichte dazu ist mindestens genauso ausgefallen. In der neuen Folge ihres Podcasts "G Spot" spricht das Model mit Schauspieler Jannik Schümann (32) über das Thema Heiraten und verrät, dass es sich vor Kurzem spontan in Japan trauen wollte. "Ich hatte auch einen Heiratsantrag in Japan. Ich habe vor dreieinhalb Monaten einen Mann kennengelernt, den ich ganz toll fand, habe mich sofort in ihn verliebt", so Giesinger.

Die Zeit mit ihrer neuen Bekanntschaft habe sich "sehr schön und beflügelnd angefühlt", dann habe sie jedoch für einen Monat nach Japan reisen müssen. Während der Abwesenheit seien bereits Gespräche über eine mögliche Hochzeit aufgekommen, obwohl sie sich zu dem Zeitpunkt erst drei Monate kannten. "Ich war schon die Erste, die gesagt hat: 'Ich kann mir vorstellen, sogar sofort mit dir zu heiraten. Ich will einfach mit dir sein, egal was ist. Ich fühle einfach diese Verbundenheit'", erzählt die einstige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin.

Reaktion auf Antrag war "emotionslos"

Die Hochzeitspläne seien so konkret geworden, dass Stefanie Giesinger in Japan nach Hochzeitslocations Ausschau gehalten und sogar ein Brautkleid gefunden habe. Nach drei Wochen sei ihr Partner nachgereist und habe ihr offiziell einen Antrag gemacht. "Im Regen hat er sich vor mich gekniet und mich gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und bei mir war das eben nicht so der Moment, in dem ich geweint habe, sondern ich war so: 'Ähm ja, klar, wir reden doch die ganze Zeit darüber.' Ich war ziemlich emotionslos, was für ihn, glaube ich, ein bisschen doof war", erinnert sich die Podcasterin. Auf den Antrag sei ein fünfstündiges Gespräch gefolgt, in dem das Paar sich geeinigt habe, mit der Hochzeit doch noch etwas zu warten.

Tattoo statt Ring

Auf Nachfrage von Schümann bestätigt Giesinger dann noch einmal: "Ja, ich bin verlobt." Sie sei "sehr happy und ich liebe es". Als Zeichen ihre Liebe trage sie nun ein neues Tattoo. Weil ihr Freund aufgrund der spontanen Aktion keinen Verlobungsring gehabt habe, hätten sie sich gegenseitig Ringe auf die Finger gemalt und sich diese tätowieren lassen. "Jetzt sind wir auch Verlobte und Verlobter, und das fühlt sich auch süß an", schwärmt die Influencerin.

Wann und wie sie jetzt wirklich heiraten will, wisse sie aber noch nicht. Giesinger träume von einer spontanen Trauung, eine Märchenhochzeit vor Freunden und Familie sei nicht ihr Geschmack: "Alles in mir schreit danach, es nicht auf diesem traditionellen Weg zu machen."

Um wen es sich bei Stefanie Giesingers Verlobten handelt, ist nicht offiziell bekannt. Vor der Verlobung sei sie auch noch nicht einmal mit ihm in einer Beziehung gewesen. "Ich weiß, das wirkt alles sehr wild. Ich bin eine wilde Person, er auch", resümiert sie. Bis Ende 2022 war sie sechs Jahre lang in einer Beziehung mit dem YouTuber Marcus Butler (32) gewesen.