Stefanie Giesinger will das Modeln aufgeben!

Stefanie Giesinger ist seit sechs Jahren erfolgreich als Model tätig. Aber das scheint nicht mehr der Traum von ihr zu sein, denn sie hat eigentlich gar keine Lust mehr drauf!

Stefanie Giesinger konnte im Jahr 2014 Model-Mama Heidi Klum (47) von sich überzeugen und gewann die Castingshow „Germany’s Next Topmodel“. Seitdem ist sie ordentlich erfolgreich, mehr als viele andere Siegerinnen der Sendung. Neben einer großen Partnerschaft mit dem Kosmetik-Giganten „L’Oréal Paris“ hat Steffie sich eine eigene Hautpflege-Linie zugelegt und ein eigenes Label gegründet.

„Ich will nicht mehr modeln“

Mit dem Modeln hat Steffie dennoch nie aufgehört und wirkte auf sozialen Medien auch immer so, als wäre sie für den Job gemacht und glücklich damit, denn auch private Fotoshootings hätten fast der „Vogue“ entsprungen sein können. Daher umso überraschender, dass die 24-Jährige eigentlich gar keinen Bock mehr auf Modeln hat. In der Doku-Reihe „Her Story“ gesteht sie: „Eigentlich will ich gar nicht mehr modeln.“

Die Modelwelt ist hart

Grund für diese Gedanken sind die Ideale und Anforderungen der Modelindustrie: „Ich möchte mich nicht mehr so unter Druck setzen mit meinem Körper und mental ist das für mich total hart, immer bewertet zu werden, vor allem nach seinem Äußeren.“ Ob diese Gedanken daherrühren, dass Steffie eine lange Narbe auf dem Bauch hat, der in der strengen Modelwelt durchaus aus „Problem“ angesehen werden könnte?

Steffie ist eine Kämpferin

Dabei macht ihre Narbe Steffie nicht hässlich, im Gegenteil. Sie drückt den Mut und die Stärke aus, die das Model hat. Denn Stefanie Giesinger leidet am Kartagener-Syndrom, bedeutet, dass ihre Organe seitenverkehrt im Körper liegen. Und das kann lebensgefährlich sein. Aber Steffie hat keine Angst vor dem Tod: „Es ist nicht wichtig, wie lange man sein Leben lebt, sondern wie man sein Leben lebt.“

Stefanies Pläne für die Zukunft

Um nicht allein vom Modeln abhängig zu sein, hat Stefanie sich in der Vergangenheit nebenbei ein zweites Standbein errichtet: Sie hat ihre eigene Gesichtspflege-Marke gegründet, „MON“ gibt es bei DM zu kaufen. Und auch eine Modelinie hat sie gegründet, gemeinsam mit ihrem Freund Marcus Butler. „nu-in“ bietet nachhaltige und erschwingliche Kleidung an. So hat Steffie bereits als Unternehmerin Fuß gefasst und kann mit dem Modeln aufhören, wenn sie das möchte. Obwohl es doch sehr schade drum wäre… (AKo)