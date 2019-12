Stefanie Giesinger zieht schon wieder (fast) blank

Model Stefanie Giesinger hat sich seit ihrer erfolgreichen Teilnahme an der neunten Staffel der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ 2014 als eine der wenigen Contestanten erfolgreich in dem Business etabliert. Auf Instagram gibt die 23-jährige regelmäßig Einblicke in die Modelwelt, zeigt außerdem verschiedene Schnappschüsse von sich selbst.

Einige dieser Bilder sorgen immer wieder für besonders viel Aufsehen, da sich die sympathische Schönheit auch gerne mal freizügiger zeigt. So gibt es neben diversen fast hüllenlosen Fotos und dem nackigen Poolbild von Stefanie nun wieder ein neues Selbstporträt auf dem die junge Frau wieder mal tiiiiief blicken lässt.

Quelle: instagram.com

Kurz vor neuem Nippelgate

Nachdem sie erst Mitte Dezember mit einem Schnappschuss für Furore sorgte, der sie aus der Froschperspektive fotografiert und fast unbekleidet im Schneidersitz zeigte, legt die Blondine nun nach. Verdeckte auf dem letzten Foto gerade noch so ihre Stiefel den freien Blick auf ihre Intimzone, ist es nun eine Lederjacke, die scheinbar gerade noch so die Sicht auf ihren blanken Busen verhindert. Untenrum hat die junge Blondine hier immerhin dieses Mal etwas an.

Quelle: instagram.com

Die eine Hand in ihrer lockigen Krause, die andere am Geländer des Balkons auf dem sie steht, lehnt sich die junge Frau lasziv zurück, die Augen genüsslich geschlossen. Auch wenn man auf den meisten der sexy Bilder von Topmodel Stefanie Giesinger nichts konkretes oder pikantes sieht, scheint wie immer die Fantasie der Fans angeheizt. Neben diversen Flammen- und Herz-Emojis finden sich in den Kommentaren auch Worte wie: „Sexiest Girl“, „Damn, Girl“ oder „Richtig guuuuuutt“.

Böse Worte, wie sie beispielsweise Sängerin Lena Meyer-Landrut häufig unter ähnlichen Bildern von sich bekommt, sucht man hier vergeblich – den Menschen gefällt wohl, was sie sehen. Einen erinnert das Aussehen des Models auf dem Bild sogar an den Film-Klassiker „Grease“. Rund 66 Tausend Menschen ließen der einstigen ‚GNTM‘-Kandidatin ein Herzchen da und beweisen damit wieder einmal: Sex sells offenbar.