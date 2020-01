Stefanie Heinzmann jetzt mit raspelkurzem Haupthaar

Musikerin Stefanie Heinzmann beweist enormen Mut zur Veränderung – die 30-jährige zeigt sich nämlich nun mit raspelkurzen Haaren. Sie ist kaum wiederzuerkennen: Statt der früher langen Mähne oder dem danach folgenden hippen Bob trägt die Sängerin nun ultrakurz.

Das Ergebnis präsentierte sie ihren Fans auf Instagram und gab dazu eine wichtige Botschaft mit auf den Weg. „Ich ermutige euch, Dinge zu tun, die euch glücklich machen und sich richtig anfühlen“, schrieb die ‚Diggin‘ in the Dirt‘-Interpretin.

Quelle: instagram.com

Fans sind begeistert

„Wenn ich in diesem Jahr eines gelernt habe dann, dass wir dieses Leben leben müssen, denn es ist das Einzige, das wir haben“, so die Brillenträgerin weiter. Die Schweizerin bedankte sich außerdem bei ihren Anhängern für deren Treue.

„Danke für die letzten 365 Tage… sie waren aufregend, spannend, entspannend, lustig, liebevoll, schmerzhaft, wundervoll und einzigartig! Ein grosses Merci für die schönsten Konzerte, die funkigste Band und das beste Publikum, das man sich wünschen kann! Ich schicke euch Liebe und einen kleinen Schubs zum Mutigsein!“, so die Worte der Pop-und Soulsängerin.

Ihre Follower zeigten sich begeistert von dem neuen Look. „Klasse! Das steht dir super“, „Wow, ich bewundere deinen Mut – so super!“ und „Sehr mutig, aber ich mag deine crazy Art und vor allem deine Musik!“, war so unter anderem in den Kommentaren zu lesen.