31.01.2021 10:21 Uhr

Stefanie Hertel entledigt sich im Fernsehen ihrer Klamotten

Sängerin Stefanie Hertel hat kein Problem damit, sich nackt vor anderen zu zeigen. Eine neue Fernsehshow gibt ihr Gelegenheit dazu.

Die 41-jährige Schlagersängerin wird zusammen mit sieben weiteren Promi-Frauen in der Show „Showtime of my Life“ für den guten Zweck blankziehen. Warum sie mitmacht? Hertel: „Ich nehme an diesem Show-Format teil, um auf das Thema Vorsorge und Brustkrebs aufmerksam zu machen.“

Es ist keine Stripshow!

Wird es für sie nicht komisch, sich vor den Zuschauern auszuziehen? Stefanie Hertel im Interview mit „Brigitte“: „Wer sich von ,Showtime of my Life‘ eine Stripshow verspricht, sollte lieber gar nicht erst einschalten. Die Choreografien, die von den Mitwirkenden einstudiert und umgesetzt werden, sollen neben informativen Beiträgen und Erfahrungsberichten Betroffener mit ästhetischen Darbietungen die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Anliegen der Show lenken und sind auf keinen Fall anrüchig! Ich nehme an diesem Show-Format teil, um auf das Thema Vorsorge und Brustkrebs aufmerksam zu machen.“

Hemmungen überwinden

Auf die Frage, ob sie selbst schon mal eine Strip-Show gesehen habe, antwortete sie: „Ja, ich habe mir tatsächlich schon mal eine Burlesque-Show angesehen. Das kann Erotischsein und muss nicht unter die Gürtellinie gehen. Die Künstlerinnen entkleiden sich dabei nicht vollständig, sondern entledigen sich nur gewisser Kleidungsstücke. Schon das Ausziehen von Handschuhen kann bei gekonnter Darbietung ausgesprochen anziehend wirken. Außerdem bin ich in der DDR aufgewachsen, dort waren FKK-Strände völlig normal. In der Öffentlichkeit und noch dazu vor der Kamera Hüllen fallen zu lassen, ist damit natürlich nicht zu vergleichen. Aber indem wir bei unseren Tanzbeiträgen auch Hemmungen überwinden, möchten wir ja Mut machen, den Schritt zu Vorsorge zu wagen und ohne falsche Scham die angebotenen Chancen für Untersuchungen wahrzunehmen.“ (Bang)

Sendezeiten

In „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ wird am 1. und 2. Februar 2021, kurz vor dem Weltkrebstag am 4. Februar, um 20:15 Uhr bei VOX gelacht, geweint und getanzt – mehr Emotion geht nicht!

Bei der Ladies Night (1. Februar) sind dabei: Nicole Staudinger, Stefanie Hertel, Ulla Kock Am Brink, Mirja Du Mont, Mimi Fiedler, Elena Carrière, Lili Paul-Roncalli und Nadine Angerer

Bei der Men’s Night (2. Februar) sind dabei: Bastian Bielendorfer, Faisal Kawusi, Jimi Blue Ochsenknecht, Jochen Schropp, Marco Russ, Philipp Boy, Thorsten Nindel und Uli Roth