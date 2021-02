Stefanie Reinsperger: So war der Start im Dortmund-„Tatort“

21.02.2021 19:00 Uhr

Im "Tatort: Heile Welt" ermittelt Stefanie Reinsperger alias Rosa Herzog zum ersten Mal in Dortmund. Wie der Start gelungen ist, hat die Schauspielerin verraten.

Im ersten Teil der „Tatort„-Jubiläumsfolge „In der Familie“ (2020) verabschiedete sich Aylin Tezel (37, „Am Himmel der Tag“) alias Nora Dalay vom Dortmunder Team. Es sei „Zeit für eine Veränderung“, sagte die Schauspielerin, die seit 2012 in der Rolle der Kommissarin zu sehen war. Die Lücke neben Peter Faber (Jörg Hartmann, 51), Martina Bönisch (Anna Schudt, 46) und Jan Pawlak (Rick Okon, 31) füllt nun Rosa Herzog alias Stefanie Reinsperger (33). Im „Tatort: Heile Welt“ hat sie am heutigen Sonntagabend (21.2., 20:15 Uhr, das Erste) ihren ersten Auftritt in Dortmund. Ganz reibungslos verlief ihr Einstieg allerdings nicht.

Ein Nachtdreh blieb in Erinnerung

Die Dreharbeiten für den „Tatort: Heile Welt“ begannen im Sommer 2020. „Ich weiß noch, dass ich es gar nicht glauben konnte, als wir dann wirklich den 1. Drehtag hatten“, erinnert sich Stefanie Reinsperger im Interview mit dem Sender. Durch die Corona-Pandemie sei der Drehstart verschoben worden. Als es losging, empfand sie eine „große Dankbarkeit, endlich wieder arbeiten zu dürfen“.

Wie wurde die neue Kommissarin im Team aufgenommen? „Rosa ist neu im Team und sucht noch ihren Platz in der Gruppe“, erklärt die Schauspielerin. „Sie denkt vor allem mit Herz und Bauch, was schon ab und an zu Konflikten führt. Aber sonst wäre es ja auch zu harmonisch in Dortmund.“ Auch Stefanie Reinsperger musste sich als Neue in ein Team integrieren, ein Nachtdreh blieb ihr in diesem Zusammenhang besonders im Gedächtnis: „An welchem, um durch diese Stunden zu kommen, ein großes Repertoire an Popsongs gesungen wurde und man sich über den Musikgeschmack nochmal besser kennengelernt hat.“

Stefanie Reinsperger ist die „Tatort“-Welt nicht fremd

Stefanie Reinsperger wurde 1988 in Baden bei Wien geboren und stand bereits am Wiener Volkstheater, im Burgtheater und im Berliner Ensemble auf der Bühne. „Tatort“-Erfahrung sammelte sie 2019 im Fall „Borowski und das Glück der Anderen“. Nur zwei Jahre später gehört sie zur Hauptbesetzung beim Dortmund-Team. „Ich bin dankbar für diese Chance und Gelegenheit, genau in dieses Team dazuzukommen“, sagte die Österreicherin dem WDR zum „Tatort“-Drehstart.

(amw/spot)