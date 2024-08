Datingshow-Veteranen „Are You The One?“-Realitystars-Check: Daher kennt man die Teilnehmer Bei „Are You The One? Reality Stars in Love“ versuchen TV-Sternchen, den passenden Partner zu finden – viele von ihnen sind schon in zahlreichen anderen Datingshows mit diesem Vorhaben gescheitert. Emmy Russ hat wohl die meisten Formate vorzuweisen.