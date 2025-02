Baseball statt Tennis Steffi Graf: Ihr Sohn Jaden pitcht für deutsche Nationalmannschaft

Steffi Graf ist stolz: Ihr Sohn Jaden Agassi wurde in die Baseball-Nationalmannschaft berufen. (dam/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 11:43 Uhr

Anders als seine berühmten Eltern Steffi Graf und Andre Agassi entschied sich Jaden Agassi für Baseball statt Tennis - nun steht sein Debüt in der Nationalmannschaft bevor.

Baseball-Spieler Jaden Agassi (23) wurde als Pitcher für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Wie der Deutsche Baseball und Softball Verband e.V. (kurz: DVB) auf seiner Webseite nun bekannt gab, steht der Kader für den World Baseball Classic Qualifier in Tucson im US-Bundesstaat Arizona fest. Demnach wird auch der Sohn von Steffi Graf (55) und Andre Agassi (54) auf dem Baseball-Feld stehen und sein Können als Pitcher unter Beweis stellen. "Erstmals für Deutschland auflaufen werden Jaden Agassi – Sohn der Tennis-Legenden Steffi Graf und Andre Agassi – sowie der Deutsch-Brasilianer Christian Pedrol, der nun für seine Wahlheimat spielberechtigt ist", geht unter anderem aus der Mitteilung hervor.

Die deutsche Mannschaft rund um Agassi bestreitet am 2. März in Tucson ihr nächstes Länderspiel gegen China – ein Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Einen Tag später trifft das Team auf Brasilien, gefolgt von einem Spiel gegen Kolumbien am 5. März. Der Erstplatzierte qualifiziert sich direkt, während der Zweite und Dritte am 7. März um das zweite Ticket kämpfen. Für Deutschland ist es der vierte Versuch, sich erstmals für die World Baseball Classic zu qualifizieren. DVB-Präsident Jürgen Elsishans zeigte sich zuversichtlich. "Ich denke, wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Akteuren und jungen deutschen Talenten ausgewählt", sagte er laut der Erklärung.

"Agassi ist natürlich ein sehr typischer Tennisname"

Als Sohn der Tennisspieler Steffi Graf und Andre Agassi wurde ihm Sport nahezu in die Wiege gelegt. Doch anders als seine berühmten Eltern entschied sich Agassi gegen den Tennisschläger und für den Baseball-Handschuh. "Es war schon immer mein Sport, ich liebe es einfach, auf dem Feld zu stehen, ich liebe es, auf dem Hügel zu stehen", betonte Agassi im Sommer vergangenen Jahres gegenüber "Tribune Chronicle". Er sei "schon immer" ein Pitcher gewesen. "Agassi ist natürlich ein sehr typischer Tennisname. Das Ziel ist, daraus einen Baseballnamen zu machen", betonte der 23-Jährige zudem in einem weiteren Interview mit dem US-Sender WKBN News.