Steht Jennifer Lopez vor einer großen Verkündung?

28.05.2021 08:11 Uhr

Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez soll die Liebes-Comeback-News bald mit der Öffentlichkeit teilen.

Spekulationen zufolge haben sich die zwei Schauspieler wieder angenähert, nachdem sich die schöne Latina von ihrem Ex Alex Rodriguez getrennt hatte.

Jennifer Lopez und Ben Affleck hatten ihre Romanze 2004 nach zwei Jahren Beziehung auf Eis gelegt – nun scheint die alte Liebe wieder aufgeflammt zu sein. Und das sollen die beiden wohl bald schon mit ihren Fans teilen wollen, wie jetzt ein Insider „Page Six“ verriet: „Er übernachtete bei ihr zu Hause und sie hatte vor, eine Ankündigung auf Instagram zu machen, dass sie wieder zusammen sind.“

Ben Affleck hat als erster Kontakt aufgenommen

Einzig ein Paparazzi sei ihnen dabei in die Quere gekommen, weil er beide im Urlaub in Miami fotografierte. Der erste Schritt soll von dem 48-Jährigen ausgegangen sein, der Kontakt mit der Sängerin aufgenommen habe. Dem Hollywood-Star soll es äußerst ernst sein mit Jennifer, was der ‚On the Floor‘-Hitmacherin sehr imponiere.

„Ben hat die Anstrengung unternommen, damit [ihre Beziehung] mit ihren Terminplänen funktioniert. Er bemüht sich wirklich sehr“, verriet ein Insider kürzlich gegenüber ‚E! News‘.

Jennifer Lopez und ihr Ben „sehr glücklich“

Mit Erfolg: Die ‚Hustlers‘-Darstellerin „liebe“ diese fürsorgliche Version des Schauspielers. „Es ist tröstlich für sie und sie ist hingerissen. Sie haben viel Spaß zusammen und man kann sehen, dass sie wirklich glücklich ist“, fügte der Vertraute hinzu.

Mittlerweile seien die prominenten Turteltauben unzertrennlich. „Jennifer steht jeden Tag mit Ben in Kontakt. Sie schmieden Pläne, einander zu sehen. Jennifer ist immer noch sehr aufgeregt darüber, wie die Dinge mit Ben laufen“, enthüllte kürzlich ein Insider gegenüber dem ‚People‘-Magazin. (Bang)