Steht Kate Beckinsale wirklich auf den 20 Jahre jüngeren Pete Davidson?

Mittwoch, 6. Februar 2019 08:27 Uhr

Kate Beckinsale mag Pete Davidson, weil er sie „zum Lachen bringt“. Die 45-jährige Schauspielerin und der 25-jährige ‚Saturday Night Live‘-Star heizen die Gerüchteküche derzeit ordentlich an, nachdem sie diesen Monat gemeinsam bei der Afterparty der Golden Globes gesichtet wurden.

Nun behaupten Bekannte, dass Kate gerne Zeit mit Pete verbringt, da sie so ihre jugendliche Seite ausleben kann. Ein Insider verriet gegenüber ‚Us Weekly‘: „Kate hat gerne Spaß und lebt gerne ihre jugendliche Seite aus. Sie ist immer der Mittelpunkt der Party und geht gerne aus, um zu tanzen und mit jungen Leuten an hippen Orten abzuhängen. Sie fühlt sich wohl in ihrer Haut und will einfach nur Spaß haben. Es ist kein Wunder, dass sie Pete mag – er bringt sie zum Lachen und sie mag es, dass er junger ist als sie.“

Händchen haltend gesichtet?

Nach ihrem Auftritt bei den Golden Globes verließen die beiden Hollywoodstars die After-Party gemeinsam. Nur kurze Zeit später wurden die zwei Händchen haltend nach einem Comedy-Auftritt von Pete gesehen. Seit der Auflösung seiner Verlobung mit Ariana Grande ist der Komiker Single, während die Britin sich bereits 2016 nach 12 Jahren Ehe von ihrem Ex Len Wiseman scheiden ließ.