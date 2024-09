Bei Filmpremiere zu italienischem Drama Stella Maxwell und Emily Ratajkowski: Gewagter Auftritt in Venedig

Stella Maxwell (l.) und Emily Ratajkowski glänzten auf dem roten Teppich in Venedig. (paf/spot)

SpotOn News | 01.09.2024, 14:30 Uhr

Stella Maxwell und Emily Ratajkowski haben bei den Filmfestspielen von Venedig für einen extravaganten Fashion-Moment gesorgt. Die Models liefen bei einer Premiere mit Kleidern über den roten Teppich, die viel Haut freilegten.

Stella Maxwell (34) und Emily Ratajkowski (33) haben mit ihren gewagten Outfits bei den Filmfestspielen von Venedig den übrigen Gästen die Schau gestohlen. Die beiden Models liefen am Samstag (31. August) bei der Premiere zu dem Kriegsdrama "Campo di battaglia" über den roten Teppich. Maxwell posierte in einem transparenten Kleid mit Cut-outs, das nur das Nötigste bedeckte. Den hauchdünnen Stoff zierten feine Strukturen, die an Eisstücke erinnerten. Zu dem extravaganten, einärmeligen Kleid kombinierte die Britin High Heels in einem zarten Rosé sowie eine prunkvolle Kette in Silber.

Ratajkowskis Kleid fiel durch seine leuchtend grüne Farbe und den tiefen Ausschnitt auf. Der Stoff des langen Kleids war in Falten gelegt und schmiegte sich eng an ihre Kurven. Ein besonderes Detail stellten die Quasten an den Seiten unten am Rock dar. Zu dem auffälligen Kleidungsstück trug das US-amerikanische Model dezente Accessoires in Form von Hängeohrringen und Ringen in Silber.

Italienisches Drama spielt im Ersten Weltkrieg

Der Film, zu dem die beiden aufliefen, begleitet zwei Sanitätsoffiziere in Norditalien zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Die Story: Die beiden befreundeten Ärzte Stefano Zorzi und Giulio Farrasi verarzten an der Front Soldaten. Manche von ihnen fügten sich selbst Wunden zu, um dem Krieg zu entkommen, was Stefano missfällt. Jedoch kommt mit der Spanischen Grippe eine neue Herausforderung auf die ehemaligen Unikollegen zu.

Zu dem historischen Drama führte der Italiener Gianni Amelio (79) Regie, der durch Filmprojekte wie "Gestohlene Kinder" (1992) Bekanntheit erlangte. Als einer der Hauptdarsteller verkörpert Alessandro Borghi (37) den Arzt Stefano. Der Schauspieler war bereits in dem Spielfilm "Acht Berge" (2022) und der Serie "Suburra" zu sehen. Der Italiener Gabriel Montesi (32) übernimmt in "Campo di battaglia" die Rolle des Giulio. In der Rolle der Anna wird die Schauspielerin Federica Rosellini (34) zu sehen sein. In Italien soll der Film am Donnerstag (5. September) in den Kinos anlaufen.