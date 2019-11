Stella McCartney überrascht mit dieser Forderung an Adidas

Stella McCartney wünscht sich, dass Adidas „vegan“ wird. Die 48-jährige Modedesignerin hat mit der Sportswear-Marke bereits zusammengearbeitet, um vegane Alternativen zu der beliebten Stan Smith-Schuhkollektion zu entwickeln. Stella hofft, dass sie die Marke dazu ermutigen kann, bei weiteren Produkten vegan zu bleiben.

Im Interview mit ‚Vogue.co.uk‘ erklärt die Designerin, dass noch einiges erreicht werden müsse und spricht sich für veganes Leder aus. „Die Verbraucher sind sich wirklich bewusster, woher die Dinge kommen und wie sie hergestellt werden.“

Quelle: instagram.com

Mode gegen die Klimakrise

Und weiter: „Aber ich denke, dass es vielen Menschen egal ist oder sie den Unterschied zwischen echtem Leder und Imitat nicht erkennen können: Ich denke nur darüber nach, wie viele Tiere gerettet werden könnten, wenn Stan Smith und Adidas von echtem Leder zu vegetarischem Leder wechseln und Klebstoffe verwenden würden, die nicht auf Tierbasis sind, wie wir sie verwenden.“

Stella zeigt sich hoffnungsvoll für die Zukunft: „Die Einführung unseres veganen Stan Smith brachte uns ganz neue Kunden, vorwiegend aus der jüngeren Generation. So viele junge Leute kamen in unsere Läden, um sich nach dem Stan Smith zu erkundigen, Fragen zu stellen, wie der Schuh hergestellt wurde, und unseren Mitarbeitern davon zu erzählen warum es für sie wichtig war, einen veganen Schuh einem Lederschuh vorzuziehen und was er repräsentiert. Das ist die Zukunft.”

Die Britin bestand auch darauf, dass die Modebranche Maßnahmen gegen die weltweite Klimakrise ergreifen müsse.