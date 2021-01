19.01.2021 07:16 Uhr

Stephanie Seymours Sohn ist tot – Harry Brant wurde 24 Jahren alt

Harry Brant, der Sohn von Supermodel Stephanie Seymour und dem erfolgreichen Geschäftsmann Peter Brant, ist gestorben. Er wurde 24 Jahre alt.

Harry Brant, der Sohn von US-Supermodel Stephanie Seymour (52) und dem Multimilliardär, Kunstsammler, Filmproduzent und Unternehmer Peter Brant (73), ist tot. Er wurde nur 24 Jahre alt. Der Nachwuchsstar starb am Sonntag an einer versehentlichen Überdosis, wie seine Familie in einer Erklärung an die New York Times mitteilte.

„Wir werden für immer traurig sein, dass sein Leben durch diese verheerende Krankheit verkürzt wurde“, wird seine Familie von der Zeitung zitiert. „Er hat in seinen 24 Jahren viel erreicht, aber wir werden nie die Chance bekommen zu sehen, wie viel mehr Harry hätte schaffen können.“ Weiter heißt es demnach in der Erklärung: „Harry war nicht nur unser Sohn, ein wunderbarer Bruder, liebevoller Enkel, Lieblingsonkel und fürsorglicher Freund, er war eine kreative, liebevolle und kraftvolle Seele, die Licht in die Herzen so vieler Menschen brachte.“

Erfolgreiches Nachwuchsmodel

Harry Brant war ein Model, das in Kampagnen für die italienische Vogue und Balmain zu sehen war. Er veröffentlichte außerdem eine Unisex-Make-up-Linie mit seinem Bruder für MAC, und schrieb als Teenager für das Interview-Magazin, das seinem Vater gehörte. Berichten zufolge hatte er mehrere Jahre lang mit Suchtproblemen zu kämpfen.

Stephanie Seymour und Peter Brant sind seit 1995 verheiratet und bekamen drei Kinder. Peter Brant hat fünf weitere aus seiner ersten Ehe.

(ili/spot)